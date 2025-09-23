Skurriler Moment bei Günther Jauch: Kondom-Tester wieder zu Gast

Überraschendes Wiedersehen in der RTL-Quizshow: Ein Kandidat aus der Vergangenheit tauchte nun als Begleitung erneut im Studio auf – und erinnerte Moderator Günther Jauch an eine seiner skurrilsten Begegnungen.

Bei der jüngsten Ausgabe von "Wer wird Millionär?" im RTL trat Kandidatin Anna Maria Martin y Moreno ins Rampenlicht. Doch Moderator Günther Jauch hatte zunächst Mühe, sich auf sie zu konzentrieren – sein Blick wanderte immer wieder zur Begleitung der Kandidatin.

Neben ihr saß ihr Ehemann Miguel Alejandro Pawel Martin y Moreno, ein Mann, der dem Quizmaster noch bestens im Gedächtnis geblieben war.

„Kondom-Tester“ sorgt für Aufsehen

Vor rund zehn Jahren hatte Miguel selbst auf dem Quizstuhl Platz genommen. Er gewann damals 32.000 Euro, doch nicht der Gewinn, sondern sein ungewöhnlicher Nebenjob sorgte für Schlagzeilen. Mit 18 Jahren war er kurzzeitig als Kondom-Tester für eine wissenschaftliche Studie an der Universität Duisburg-Essen tätig.

„Das war sehr kurios"

In der damaligen Sendung schilderte er die Abläufe mit Humor: „Das war sehr kurios. Ein sehr großer Saal. Vorhänge in jeder Ecke, dahinter ein roter Buzzer und schöne Zeitschriften. Darin hat man geblättert, und wenn man dann fertig war … also nicht fertig, sondern sagen wir mal, das Lineal stand, hat man den Buzzer gedrückt. Dann kam ein Arzt um die Ecke und hat das Ganze vermessen.“ Der Test musste bei ihm sogar zweimal durchgeführt werden – beim ersten Mal konnte kein Ergebnis erfasst werden, weil er lachen musste.