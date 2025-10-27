Eine Million Euro in kürzester Zeit: Das casht Günther Jauch pro Sendung ab

Seit 26 Jahre moderiert Günther Jauch das Kult-Quiz "Wer wird Millionär?", doch selten wird dabei über die Gage des Showmasters gesprochen.

Wenn man bei "Wer wird Millionär?" gegenüber von Günther Jauch auf dem Stuhl Platz nimmt, denkt man automatisch an das große Geld. Seit 1999 führt der 69-jährige, mehrfach ausgezeichnete Entertainer durch die Sendung und sorgt mit seiner unvergleichlichen Art immer wieder für Lacher.

Die Kandidaten träumen von dem, was Jauch schon lange hat: einem Millionen-Betrag am Konto. Laut dem "Vermögen Magazin" beläuft sich das geschätzte Vermögen Jauchs, der sein Privatleben aus der Öffentlichkeit bestmöglich fernhält, auf etwa 55 Millionen Euro.

Jauch lebt bescheiden

Er soll ein Anwesen und eine Villa mit Restaurant in Potsdam, ein Haus auf Sylt und ein Weingut in Kanzem an der Saar besitzen. Neben seinem Parade-Format ist er auch immer wieder in anderen RTL-Shows und in der ARD zu sehen. Mit seiner Frau Thea hat er vier Kinder und auch, wenn er sich um das nötige Kleingeld keine Sorgen zu machen braucht, soll er auf ein bodenständiges Familienleben viel Wert legen.

Doch wieviel Jauch tatsächlich für siene Auftritte kassiert blieb lange Zeit ein gut gehütetes Geheimnis. Seine Quiz-Gäste quält der Entertainer über 15 Fragen bis zum Millionen-Gewinn. So viele Sendungen braucht er nicht um eine weitere Million auf sein Konto zu bekommen.

Dem Bericht von "Vermögen Magazin" zufolge casht Jauch 125.000 € für eine Folge der Erfolgs-Show. Nach acht Episoden hat er die Million bereits zusammen. Seit dem Beginn gab es in den 21 Staffeln bereits über 1.600 Folgen und ein Ende ist noch nicht absehbar.