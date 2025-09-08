Günther Jauch auf Krücken – fällt „Wer wird Millionär?“ jetzt aus?

Der Moderator zeigt sich humpelnd auf Instagram. Fans befürchten, dass er bis zum Saisonstart der Quizshow am 15. September nicht wieder fit ist. Der TV-Star äußert sich selbst dazu.

Eigentlich sollte die Vorfreude auf die neue Staffel von „Wer wird Millionär?“ im Mittelpunkt stehen – doch kurz vor dem Sendestart sorgt Moderator Günther Jauch selbst für Gesprächsstoff. In einem Instagram-Video zeigt sich der 69-Jährige humpelnd auf Krücken.

Verletzung kurz vor Staffelstart

Am 15. September kehrt das Kultquiz auf RTL zurück. Dass Jauch wenige Tage davor mit verletztem Fuß vor die Kamera tritt, bleibt den Fans nicht verborgen. Doch der Moderator nimmt seinen Unfall mit Humor: „Das ist sicherlich jedem oder jeder von Ihnen schon einmal passiert“, beginnt er seine Botschaft. Elegant gekleidet im Anzug, doch sichtbar gestützt von zwei Krücken, erklärt er: „Blöd umgeknickt – und jetzt heißt es vier bis sechs Wochen Humpelage.“

Show in Gefahr?

Eine Pause kommt für Jauch dennoch nicht infrage. „Entscheidend ist beim Fernsehen, ob etwas sendungsgefährdend ist oder nicht. Dieser Zustand ist nicht schön, aber er ist nicht sendungsgefährdend“, stellt er klar. Schließlich gehe es bei „Wer wird Millionär?“ nicht um sportliche Höchstleistungen, sondern um den Kopf: „Der ist einigermaßen intakt geblieben – deswegen geht’s auch die nächsten Wochen weiter.“

Fans schicken Genesungswünsche

In den sozialen Medien reagierten die Zuschauer besorgt, aber auch mit viel Zuspruch. „Gute Besserung und starker Kämpfer“, heißt es in den Kommentaren. Andere zeigen sich optimistisch: „Ich freue mich schon sehr auf die neuen Folgen!“ Ein Fan scherzt sogar in Anspielung auf Jauchs Werbepartnerschaft: „Die Shop Apotheke hat bestimmt ein passendes Medikament für Sie.“

Damit steht fest: Auch mit Krücken bleibt Günther Jauch das Gesicht von „Wer wird Millionär?“ – und seine Fans können sich auf den gewohnten Montagabend mit Quizspannung freuen.