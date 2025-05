DIESE Topmodel-Siegerin feiert Comeback bei Philipp Plein-Show mit Busenblitzer

Ein glamouröses Comeback auf großer Bühne: Das deutsche Topmodel Kim Hnizdo kehrte am Mittwoch nach einer längeren Pause spektakulär auf den Laufsteg zurück – und das bei keinem Geringeren als dem deutschen Stardesigner Philipp Plein

Pleins "Noir Summer Dream" Fashion Show fand im Rahmen der Filmfestspiele in Cannes, Frankreich, im berühmten Carlton Beach Club statt und war ein absolutes Highlight des Abends. Mit ihrer Rückkehr auf den Catwalk sorgte Hnizdo für Aufsehen in der Modewelt. Die Gewinnerin der elften Staffel von "Germany’s Next Topmodel" hatte sich in den letzten Jahren überwiegend auf Kampagnen mit internationalen Brands wie Burberry, Longchamp und ihre Moderationsjobs fokussiert. Ihr Auftritt in Cannes markierte nun ein kraftvolles Comeback – selbstbewusst, elegant und in gewohnt charismatischer Präsenz.

Kim Hnizdo bei Philipp Plein Show in Cannes © Zack Keasler ×

Die Show war – ganz getreu dem Motto „Noir Summer Dream” – eine kraftvolle Inszenierung von Glamour, Extravaganz und internationalem Stil – perfekt ergänzt durch die Präsenz von Kim Hnizdo, die als Muse des Abends galt. Mit ihrem funkelnden, bodenlangen, silberfarbenen Pailletten-Kleid mit langen Ärmeln und einer pechschwarzen Bob-Perücke verzauberte Kim die Fashion-Show-Gäste und zog alle Blicke auf sich. Ein Look, der ihre Fans, die Kim Hnizdo bisher als klassische Schönheit und elegantes Topmodel kannten, begeisterte und ihre Wandelbarkeit und ihr Selbstbewusst unterstrich. An diesem Abend konnte sie, dem Motto „Noir Summer Dream” entsprechend in eine ganz neue Rolle schlüpfen und so ihre Vielfältigkeit und ihren Facettenreichtum zeigen.

Kim Hnizdo bei Philipp Plein Show in Cannes © Zack Keasler ×

„Es fühlt sich unglaublich an, wieder auf dem Laufsteg zu stehen – und das bei einem so bekannten deutschen Designer, den ich seit Jahren bewundere“, so Kim Hnizdo. „Diese Show in Cannes war für mich ein emotionales, berufliches und persönliches Highlight.“ Auch Philipp Plein zeigte sich hocherfreut über die Zusammenarbeit: „Kim hat eine starke Ausstrahlung und eine ganz besonders charmante Persönlichkeit. Ich freue mich sehr, dass sie ihr Catwalk-Comeback in meiner Show gefeiert hat.“

Kim Hnizdo bei Philipp Plein Show in Cannes © Zack Keasler ×

Mit diesem eindrucksvollen Auftritt unterstreicht Kim Hnizdo nicht nur ihre Wandelbarkeit, sondern auch ihre anhaltende Relevanz in der internationalen Modebranche. Fans können gespannt sein, was die deutsche Connection zwischen Kim Hnizdo und Philipp Plein vielleicht auch in Zukunft mit sich bringt.