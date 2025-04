Dieter Bohlen: Privatjet und Tänzchen im Malediven-Urlaub

Dieter Bohlen genießt die Osterzeit im Inselparadies - mit allen Annehmlichkeiten.

Sonne, Strand und Zweisamkeit: Dieter Bohlen (71) verbringt derzeit entspannte Urlaubstage mit seiner langjährigen Partnerin Carina Walz auf den Malediven. Für den luxuriösen Trip reiste das Paar stilecht per Privatjet in das tropische Inselparadies – fernab vom Rampenlicht, ganz nah bei sich selbst

Sand-Tanz und Fahrrad-Tour

Auf Instagram gewährt der Pop-Titan persönliche Einblicke in die Reise. Gut gelaunt und barfuß im weißen Sand zeigt sich Bohlen in einem Video gemeinsam mit Carina – beide lächelnd in die Kamera. „Just smile“, kommentiert er schlicht.

Carina posiert für ihren Ehemann Dieter Bohlen. © Instagram

Neben traumhafter Kulisse mit türkisblauem Wasser und Palmenidylle steht für das Paar auch der kulinarische Genuss auf dem Programm. Die beiden ließen es sich unter anderem in einem Sushi-Restaurant schmecken, während sie am nächste Tag ein elegantes vegetarisches Restaurant besuchten. Genuss und Erholung gehören für das Duo offenbar ebenso zur Reise wie gemeinsame Aktivität.

So zeigt sich Bohlen in einem weiteren Instagram-Clip sportlich unterwegs – auf einem Fahrrad: „Ich bin so glücklich heute“, verrät er mit einem Lächeln, während er zwischen Palmen durchfährt. In einem anderen Video tanzt er mit Carina im Sand.





20 Jahre Liebesglück

Seit fast zwei Jahrzehnten gehen Dieter Bohlen und Carina Walz gemeinsam durchs Leben. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder und meidet bewusst das Blitzlichtgewitter – wenn auch nicht ganz ohne Social-Media-Updates. Der Musiker betont immer wieder, wie sehr er diese Auszeiten mit der Familie schätzt und wie wichtig ihm Rückzugsorte wie die Malediven sind, um Kraft zu tanken.

Für Dieter und Carina scheint das Insel-Atoll der perfekte Ort, um die Seele baumeln zu lassen – fernab von Jurytätigkeiten und Show-Druck, nah bei den Dingen, die wirklich zählen.