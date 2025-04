DIESE Stars rocken heuer die "Brunner Wiesn"

Dieter Bohlen, Melissa Naschenweng, Mega-Ballermannstars wie Mia Julia und Ikke Hüftgold und viele mehr! Vom 18. September bis 4. Oktober heißt es wieder: Rein in Dirndl oder Lederhose, Mascherl ausrichten, Hosenträger zurren und ab zur Brunner Wiesn, dem größten Oktoberfest in Niederösterreich

Die Reise nach Brunn/Gebirge auf den Campus21 lohnt sich, denn kein anderes Oktoberfest in Österreich hat so eine hohe Dichte an hochkarätigen Acts zum Schnäppchenpreis. Los geht es am Donnerstag, den 18. September 2025 um 19.30 Uhr, wenn Melissa Naschenweng mit Alkbottle-Bua Roman Gregory das Ottakringer-Bierfass ansticht. Logisch, dass die wohl schönste rosa Lederhosenträgerin des Landes dann auch am Abend auf der Bühne die Bergbauernbuam und -mädls begeistert. Und noch ein weiterer Superstar besucht die Brunner Wiesn: Poptitan Dieter Bohlen wird am 2. Oktober die Festwiese mit Hits wie „You're My Heart, You're My Soul“ und „Brother Louie“ zum Beben bringen. Mit diesem Line-up sind sich die Veranstalter Christoph Novak und Mario Repa von Weitblick Entertainment sicher, dass die Brunner Wiesn 2025 wieder ein unvergessliches Erlebnis für alle Besucher bieten wird. „Seit 13 Jahren ist die Brunner Wiesn mehr als nur ein Oktoberfest – es ist ein Treffpunkt für Freunde, Familie und Musikliebhaber. Wo sonst kann man so viele Stars so hautnah erleben wie bei uns? Unser Ziel ist es, die Brunner Wiesn zum größten und beliebtesten Oktoberfest Österreichs zu machen. Und wir glauben, mit diesen Top-Acts stehen die Chancen dafür sehr gut!“

Das Programm im Detail:

Melissa Naschenweng © Instagram

18. bis 20. September: Girlpower und Partyhits

Den fulminanten Start macht am 18. September Schlagerqueen Melissa Naschenweng – bekannt für Ohrwürmer wie „Traktorführerschein“ –, die gemeinsam mit Anna-Carina Woitschak („Das Beste an mir bist du“) das Publikum mit Alpenrock und modernem Schlager elektrisiert.

© Getty Images ×

Einen Tag später (19. September) heizt EGON7 mit seinem Mix aus Partyhits und Eigenkompositionen ein und am 20. September versorgt die Partyschlagerband Meilenstein mit Coversongs und Eigenkompositionen das feierfreudige Publikum.

© Getty ×

25. bis 27. September: Mallorcaparty Teil 1

Am 25. September startet die erste Mallorcaparty mit Mickie Krause, der Ballermann-Legende, dem wir Hits wie „10 nackte Friseusen“ oder „Schatzi, schenk mir ein Foto" verdanken. Eine weltweite Online-Fangemeinde hat auch Mia Julia, die musikalisch mit „Der Zug hat keine Bremse“, gemeinsam mit dem ebenfalls anwesenden Lorenz Büffel, einen Partykracher gelandet hat. Angeheizt werden die Ballermannkönige und -königinnen von Marry, einer deutschen Partyschlagersängerin, die einen Namen als weiblicher Partystar im Bierkönig auf Mallorca gemacht hat.

© Getty ×

Weiter geht’s am Freitag, 26. September, mit Schlageradel vom Feinsten und den Die Fürsten. Die Fürsten sind eine österreichische Band, die für ihre Mischung aus traditioneller und moderner Musik bekannt ist. Ursprünglich als „Die Grafen“ bekannt, haben sie sich weiterentwickelt und ihre musikalische Reise unter dem Namen Die Fürsten fortgesetzt. Adel verpflichtet eben… Mit K’S Live am Samstag, 27. September, spielt eine äußerst vielseitige österreichische Band auf, die sich mit ihren energiegeladenen Live-Auftritten einen Namen gemacht hat und von Pop und Rock bis hin zu steirischer Musik und aktuellen Chart-Hits ein breites musikalisches Spektrum abdeckt.

© Marco Steinbrenner/dpa ×

2. bis 4. Oktober: Ein Pop-Titan und Mallorcaparty II und III

Geliebt, gehasst und kultisch verehrt: Egal, wie man zu Pop-Titan Dieter Bohlen stehen mag, der deutsche Blondschopf mit der großen Klappe lässt niemanden kalt und wird am Donnerstag, 2. Oktober, eine Auswahl seiner unzähligen Hits wie „You're My Heart, You're My Soul“ und „Brother Louie“ zum Besten geben. Mit einer explosiven Mischung aus Partyhits geht am Freitag, 3. Oktober, die Mallorcaparty in die zweite Runde.

© Getty ×

Ikke Hüftgold wird mit seinen Kult-Hits wie „Dicke Titten, Kartoffelsalat“ und „Ich schwanke noch“ die Partycrowd zum Toben bringen. Julian Sommer singt über Erlebnisse wie „Dicht im Flieger“ und „Morgen kickt der Kater“, Almklausi heizt mit Klassikern wie „Mama Laudaaa“ und „Hoch die Tassen“ ordentlich ein, während Rumbombe mit „Ameise“ und „Zum Greifen nah“ die Tanzfläche zum Beben bringt. Letztendlich erhellt Frenzy das Publikum mit „Lampen an“ und „Lanzelot“. Die Mallorcaparty Part III am Samstag, den 4. Oktober, gibt der Partymeute den Rest, treten doch Die Atzen mit ihren legendären Songs „Das geht ab!“ und „Disco Pogo“ auf. Isi Glück begeistert mit „So viel gemeinsam“ und „Ninja Samurai Party Fighter“, während Matty Valentino mit „Hurra die Gams“ und „Auffe auf’n Berg“ die Stimmung in lichte Höhen schraubt. Tobee fliegt im Helikopter 117 (Mach’ den Hub Hub Hub) und Honk singt „Hallo Helmut“.