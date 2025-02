Lilly Becker äußert sich zu ihren Eltern und ihrer Kindheit.

Im Dschungel wurde es jüngst sehr intim: Alessia fragt Lilly nach ihrem richtigen Vornamen: "Sharlely." Von Boris sei dann die Idee gekommen, "Lilly" zu sagen, weil die Leute den Namen sonst nicht aussprechen könnten. "Meine engsten Freundinnen nennen mich 'Shar'."

"Sehe aus wie mein Vater"

Doch dann erzählt das Model von ihren Eltern, die bei einem Autounfall gestorben sind: "Mein Vater ist deutsch." Woher genau in Deutschland, will Alessia wissen? "Weiß ich nicht", so Lilly weiter. "Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass ich meinen Vater kennengelernt hätte. Ich habe ein Foto von ihm und ich sehe aus wie er – 100 Prozent", erzählt sie im Dschungeltelefon.

Mama war lieb und wild

Sie nenne ihn immer Jan, weil es ein typisch deutscher Name sei. "Er ist tot. Er ist gestorben mit meiner Mama. Das ist 45 Jahre her, seit ich drei Jahre alt war", berichtet die 48-Jährige Alessia weiter. Auch von ihrer Mama wisse sie gar nichts, aber sie habe viele liebe Storys über sie gehört. "Sie war wild, sie war hübsch, locker, viele Freunde. Alle haben sie gemocht. Wenn meine Mutter da war, war jeder happy. Ich habe ihren Charakter bekommen. Ich sehe aus wie mein Vater, habe aber den Charakter meiner Mutter. Mehr Details möchte ich auch nicht wissen."

Oma und Opa am Wichtigsten im Leben

"Wie bist du denn groß geworden", fragt Alessia. "Bei Oma und Opa – das sind die Allerallerwichtigsten in meinem Leben." Ohne ihre Großeltern wären sie und ihre Schwester in einem Waisenhaus großgeworden. Sie habe eine richtig gute Kindheit gehabt, sie haben die Liebe gefühlt. "Die Liebe von einer Oma ist so besonders. Ich konnte ihr alles erzählen – auch wie mein Mann im Bett war. Ich glaube an Schutzengel, an Geister – Oma ist auch hier, Oma ist überall."