Ehekrise für Skandalnudel Kader Loth: "Beziehung auf Eis"

Die Reality-TV-Darstellerin und ihre Ehemann "Isi" kämpfen nach sieben Jahren Ehe mit vielen Problemen.

Sie galten als unzertrennlich, als Paradebeispiel für eine Liebe, die auch stürmische Zeiten übersteht. Doch bei Kader Loth (52) und ihrem Ehemann Ismet "Isi" Atli scheint derzeit alles andere als Harmonie zu herrschen. Ausgerechnet bei der Geburtstagsfeier von Harald Glööckler knisterte es – aber nicht vor Liebe, sondern vor Spannung.

Getrennte Wege beim Glööckler-Event

Kader erscheint solo zum großen 60er von Stardesigner Glööckler – und das bleibt nicht unkommentiert. Auf ihren Ehemann angesprochen, macht die TV-Persönlichkeit kein Geheimnis daraus: „Isi ist zu Hause geblieben. Wir haben so ein bisschen Stress momentan. Vielleicht kommt er später noch – er ist mit seiner Clique unterwegs.“

Kader Loth und Harald Glööckler. © Getty Images ×

"Es hat ordentlich gekracht"

Dass die Situation zwischen dem Ehepaar derzeit angespannt ist, lässt sie offen durchblicken – und wird sogar noch deutlicher: „Es hat vor ein paar Tagen ordentlich gekracht“, sagt Kader. Der Grund? Misstrauen. „Er telefoniert in letzter Zeit auffällig oft hinter verschlossenen Türen. Sogar aufs Klo nimmt er das Handy mit – das finde ich einfach zu viel.“

Streit ums Handy – und um Vertrauen

Was wie ein simpler Alltagskonflikt klingt, ist für Kader ein ernstes Beziehungsthema: „Es ist schon traurig, dass man sich in unserem Alter noch wegen eines Handys streiten muss.“ Besonders schmerzt sie, dass Isi ihr gegenüber abfällig geworden sei. „So etwas lasse ich mir nicht gefallen“, stellt sie klar.

Und tatsächlich: Als Isi im Laufe des Abends doch noch bei der Feier auftaucht, wird schnell deutlich – hier herrscht dicke Luft. Kein Wort wechseln die beiden miteinander. Isi gibt sich im Gespräch mit dem Berliner Kurier betont gelassen. Der Streit? Angeblich nur ein Missverständnis: „Ich war einfach viel mit Arbeit beschäftigt. Kader ist im Moment einfach ein bisserl pampig.“

Beziehung auf Eis

Für Kader steht fest: So geht es nicht weiter. „Wir legen die Beziehung jetzt erstmal ein bisschen auf Eis. Ich habe in dieser Beziehung schon so viel aufgegeben, aber jetzt reicht’s.“ Deutliche Worte, die wenig Raum für Optimismus lassen.

Wie es zwischen Kader und Isi weitergeht, ist ungewiss. War es nur ein vorübergehendes Gewitter – oder kündigt sich hier das Ende einer Ehe an, die einst so stark wirkte? Noch ist nichts entschieden. Doch eins ist sicher: Die Stimmung ist derzeit frostig.