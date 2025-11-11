Es ist wieder soweit: Die lustigste Zeit des Jahres steht an - der Fasching ist da!

Pünktlich um 11:11 Uhr eröffneten am Dienstag, den 11.11., die Wiener Tanzmeister und Tanzlehrer am Stephansplatz die Ballsaison 2025/26.

Mehr zum Thema

Lustigste Zeit

Unter Anleitung begrüßten hunderte Tanzbegeisterte aus ganz Wien den Fasching und damit die Ballsaison mit einem der beliebtesten Publikumstänze. Es ist die Zeit der Faschingskrapfen, der Bälle und Verkleidungsfeste.

Doch, was wissen Sie eigentlich über die Ausrufe, die im Fasching, oder, wie er bei unseren deutschen Nachbarn heißt, Karneval, getätigt werden?

© Getty Images

Das sind die kultigsten Ausrufe und ihre Bedeutungen

Alaaf leitet sich wahrscheinlich vom kölnischen "all af" ab. Es ist ein Ausruf des Lobes und wird hauptsächliche im Rheinland verwendet. Er bedeutet: "über alles" und soll deutlich ausdrücken, dass die Region einfach die beste für den Karneval ist. "Kölle Alaaf" heißt also Köln über alles.

leitet sich wahrscheinlich vom kölnischen "all af" ab. Es ist ein Ausruf des Lobes und wird hauptsächliche im Rheinland verwendet. Er bedeutet: "über alles" und soll deutlich ausdrücken, dass die Region einfach die beste für den Karneval ist. "Kölle Alaaf" heißt also Köln über alles. Helau wiederum wird in fast ganz Deutschland verwendet und bedeutet schlicht: "Hoch! Hurra!"

wiederum wird in fast ganz Deutschland verwendet und bedeutet schlicht: "Hoch! Hurra!" Ahoi wird im Norden auch während des Faschings verwendet, nicht nur als alltäglicher Gruß.

wird im Norden auch während des Faschings verwendet, nicht nur als alltäglicher Gruß. Lei Lei wiederum ist eng mit dem Villacher Fasching verbunden - es ist ein Ausruf der Faschingsfreude.

wiederum ist eng mit dem Villacher Fasching verbunden - es ist ein Ausruf der Faschingsfreude. He-Mu gehört regional zu Salzburg und ist ebenso ein Faschingsgruß

gehört regional zu Salzburg und ist ebenso ein Faschingsgruß Namla woll woll ist ein alter Ausdruck, der bis ins Mittelalter geht. Und bedeutet: "Nämlich wohl wohl".

Hätten Sie alle Ausdrücke und Bedeutungen gekannt?