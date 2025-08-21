Alles zu oe24VIP
Leyla Lahouar und Mike Heiter
© Instagram

Schock-Moment

Feueralarm bei Hochzeit von Reality-Star Mike Heiter & Leyla Lahouar

21.08.25, 08:11
Romantik trifft auf Sirenen: Bei der standesamtlichen Hochzeit von Leyla und Mike Heiter verwandelte sich die Feier plötzlich in einen Feuerwehreinsatz. 

Eigentlich sollte es der romantischste Tag ihres Lebens werden – doch mitten in der standesamtlichen Hochzeit von Leyla und Mike Heiter herrschte plötzlich Alarmstimmung: Sirenen, Evakuierung, Feuerwehr-Einsatz.

In der neuen Folge der Doku-Soap „Die Heiters – jetzt wird geheiratet“ (Donnerstag, 21. August, 20 Uhr auf BILD.de) gewähren die beiden erstmals private Einblicke in ihren großen Tag. Geplant war eine Feier voller Emotionen – mit Ringen, Tränen und Tanz. Doch aus der Traumhochzeit wurde kurzfristig ein Nervenkrimi.

Gäste evakuiert

Die Rooftop-Party Anfang Juli lief bereits seit einigen Stunden, als die Stimmung abrupt kippte: Ein schriller Alarm ertönte, Gäste mussten die Location verlassen. „Das kann doch nicht wahr sein, dass genau jetzt die Party unterbrochen wird“, erinnert sich Leyla. Zunächst hielt sie den Lärm noch für eine Spielerei des DJs – doch rasch wurde klar: kein Scherz, sondern Feueralarm!

 


 

Mehrere Löschfahrzeuge rückten an, die Feuerwehr durchsuchte das Gebäude. Für kurze Zeit war ungewiss, ob die Feier fortgesetzt werden kann. Erst nach Entwarnung stand fest: Fehlalarm. Mike Heiter erleichtert: „Die Feuerwehr hat alles kontrolliert, die Party konnte weitergehen.“

Trotz des Schreckmoments ließen sich Braut und Bräutigam die Stimmung nicht verderben. Nach der kurzen Unterbrechung wurde dort weitergefeiert, wo man aufgehört hatte. Und das war erst der Anfang: Am 30. August folgt das große Finale – die Traumhochzeit an der Amalfiküste in Italien.

