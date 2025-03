Gewalt und Ausraster bei "The 50" zwischen Georgina und Sam Dylan

Georgina Fleur wurde handgreiflich. Sam Dylan verstand die Welt nicht mehr.

Gewalt im Reality-TV: Georgina Fleur ging in der Show "The 50" mit einer Handtasche auf ihren Kontrahenten Sam Dylan los. Die beiden Dschungelcamp-Stars sollen bereits seit Wochen eine Fehde laufen gehabt haben. Laut "Bild" wurde Fleur nach dieser Aktion jetzt gar aus der Show geworfen. Doch was genau ist passiert? Immer wieder soll Sam Dylan über Georgina gelästert haben, was sie zur Weißglut trieb.

Auch nachdem Georgina aus dem Schloss verstoßen wurde, ging der Streit weiter. Die anderen Mitstreiter mischten sich plötzlich ein und es wurde wild diskutiert. Das alles passierte bereits letztes Jahr im Herbst. Gegenüber "Bild" zeigt sich Georgina verständnislos: „Ich habe Sam nicht geschlagen, sondern nur leicht mit der Tasche gestreift. Ich fand den Rauswurf komplett überzogen.“





Der Grund für den Streit

„Das Ganze zwischen Sam und mir hat eine Vorgeschichte. Wir waren mal eng befreundet – aber dann hat er meine Schwangerschaft bei Instagram an die ganze Welt herausposaunt. Das war ein krasser Vertrauensmissbrauch. Und das Schlimmste, was man einer Frau antun kann. Das werde ich ihm nie verzeihen", erklärt Fleur. Statt Georgina wurde dann Matthias Mangiapane ins Schloss geholt.