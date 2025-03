"Diese Ochsenknechts": 4. Staffel mit neuen Familiendramen

In acht neuen Folgen geben „Diese Ochsenknechts“ wieder Einblicke in ihr turbulentes Leben. Zwischen Glamour und Kuhstall. Dass es dabei nicht immer harmonisch zugeht, lässt Cheyenne Ochsenknecht erahnen.

Eines ist es bei Familie Ochsenknecht ganz sicher nie: langweilig. Der deutsche Promi-Clan bietet alles, woraus guter Reality-Stoff gemacht ist: Glanz, Glamour, Schmutzwäsche und natürlich eine gute Prise Streit, der mit harten Bandagen, vor laufenden Kameras und gelegentlich auch auf Instagram ausgetragen wird. Dass das ein Erfolgsrezept ist, beweist die Sky Original-Serie „Diese Ochsenknechts“, die in der nun schon vierten Staffel (ab 25. März auf Sky Q, Sky X und Sky One) für hervorragende Quoten sorgt.

Mistgabel statt Glamour

Ein Schauplatz des familiären Serien-Dramas befindet sich im steirischen Dobl, südwestlich von Graz. Dort steht der Chianinahof, der Bauernhof, den Cheyenne Ochsenknecht (24) mit ihrem österreichischen Mann Nino Sifkovits (29) bewirtschaftet. Zwischen Haushalt, Stall und zwei kleinen Kindern findet die Wahlsteirerin noch Zeit zur Selbstverwirklichung und bringt ihre erste Modekollektion heraus. Der Erfolgsdruck ist nicht Cheyennes einziges Problem. Als Zweifach-Mama, die sich derzeit ohne Hilfe um den 400-Quadratmeter-Haushalt kümmert, muss sie Abstriche machen, gab sie laut Gala zu: „Ich wäre gerne noch ein bisschen mehr bei den Tieren.“ Obendrein gibt es einen neuen Tiefpunkt in der komplizierten Beziehung zu ihrem Vater Uwe Ochsenknecht (69). Nach vielen Enttäuschungen hat sie den Kontakt zu dem Schauspieler abgebrochen und stellt in einer Fragerunde auf Instagram klar: „So ein Mensch passt in meine gesunde Welt nicht rein.“

Vorsichtige Annäherung

Während ihr Vater aus Cheyennes Leben verschwindet, kehrt ein anderes Familienmitglied zurück. Nach einem großen Streit und einer längeren Kontakt- sowie Sendepause ist Jimi Blue Ochsenknecht (33) wieder in den Schoß der Familie und zur gemeinsamen Reality-Doku zurückgekehrt: Er hat sich, seit die Beziehung zu seiner Verlobten Laura-Marie Geissler (26) letzten Sommer in die Brüche gegangen ist, mit Cheyenne und seiner Mutter ausgesöhnt. Doch trotz der Annäherung (natürlich vor Kameras) bleibt Cheyenne erst einmal skeptisch – vergeben und vergessen ist nichts und sie traut der Idylle nicht, wie sie zugibt: „Natürlich ist Jimi mein Bruder, doch die Zeit der Funkstille war schon lang. Ich freue mich sehr, dass er zurück ist, komisch ist es aber trotzdem noch.“

Schreckmoment

„Unsere Fans dürfen sich auf noch intensivere Momente mit uns freuen – wir zeigen erneut, wie wir als Familie funktionieren und ticken. Mit allen Höhen und auch Tiefen. Denn die gehören zum Leben dazu. Es ist nicht immer alles perfekt, aber genau das macht uns als Familie aus“, verspricht Oberhaupt Natascha Ochsenknecht (60) beste Unterhaltung. In ihrem Fall bedeutet das einen gewaltigen Schock, der die Familie erschüttert: Sie landete während der Dreharbeiten letzten Sommer mit Verdacht auf Schlaganfall im Krankenhaus. Nach einer gründlichen Untersuchung war die Vermutung zum Glück schnell vom Tisch: „Ich hatte keinen Schlaganfall. Ich hatte eine Lungenentzündung, die ich verschleppt habe, und daraus wurde eine Nervenentzündung im Gesicht. Ich hatte aber keine Schmerzen, sonst hätte ich das vielleicht schon früher gemerkt. Zu dem Zeitpunkt war ich in Österreich, hatte wenig Schlaf, hab‘ auf die Kinder aufgepasst.“

Papa-Glück

Einen großen Schritt wagt Wilson Gonzales Ochsenknecht (35). Der frische Vater lädt die Kameras zum ersten Mal in seine Berliner Wohnung ein – sein privates Reich war bisher tabu. Er sorgt in der neuen Staffel auch – unfreiwillig – für Action und schrammt beim Flambieren haarscharf am Feuer-Drama vorbei.

Spannung garantiert!