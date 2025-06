× Glööckler: 60. Geburtstag mit Flammenwerfer und Promis

An den Ruhestand denkt der umtriebige Geschäftsmann aber noch lange nicht

Mit einer großen Feier hat Modeschöpfer Harald Glööckler seinen 60. Geburtstag in einem Hotel in Bad Saarow (Landkreis Oder-Spree) begangen. "Harald Glööckler zeigt uns, wie man selbst einen Strandweg in einen Laufsteg verwandelt", schrieb das Hotel am Sonntag auf Instagram. Der schillernde Designer zelebrierte seinen runden Geburtstag inmitten von reichlich Prominenz.

© Getty ×

Neben Komiker Dieter Hallervorden waren etwa auch Modedesignerin Sarah Kern und zahlreiche bekannte Gesichter aus dem Show-Geschäft zu Gast. Der extravagante Glööckler ließ sich sogar zu einer kleinen Showeinlage mit einem Flammenwerfer hinreißen und kam mit dem Boot über den Scharmützelsee zu seiner Party geschippert. Der Modeschöpfer hatte seine Feier bereits im Vorfeld als "gigantisch" angekündigt.

Dieter Hallervorden und Harald Glööckler © Getty ×

Sarah Kern © Getty ×

Glööckler denkt mit 60 Jahren noch lange nicht an den Ruhestand. "Ich war ja noch nie 60, deshalb weiß ich nicht, wie ich mich dann fühle. Bei mir geht das Leben jetzt erst richtig los, es ist jetzt vielleicht Halbzeit bei mir", sagte er vor wenigen Tagen. Von Mode über Schmuck bis hin zu Tapeten, Hundenapf oder Koffer: der Designer entwirft immer wieder neue Produkte. Sein Imperium hat er mit Hilfe von Teleshopping und der Vermarktung seines Namens aufgebaut.