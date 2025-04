Heidi Klum sorgt mit Kleid-Panne für Wirbel in New York

Heidi Klum (51) hat es wieder getan – besser gesagt: Es ist ihr passiert! Die Model-Mama und Stil-Ikone hat in New York City einmal mehr für Schlagzeilen gesorgt. Doch diesmal stand nicht ein gewagtes Fashion-Statement im Vordergrund, sondern ein kleines Malheur, das ganz New York aufhorchen ließ

Während eines Spaziergangs durch Manhattan wurde Heidi Klum in einem eleganten, hochgeschlitzten Kleid fotografiert. Der Wind spielte jedoch nicht ganz zu ihren Gunsten: Die 51-Jährige musste den tiefen Schlitz ihres Kleides mit der Hand zusammenhalten, offenbar um einen ungewollten Höschen-Blitzer zu verhindern. Ein echter Star-Moment, wie er nur in New York passieren kann – und der in Windeseile viral ging. Das dunkel gehaltene Dress wurde von spitzen Pumps, funkelnden Ohrringen und einer oversized Sonnenbrille perfekt ergänzt. Die Haare trug die „Germany’s Next Topmodel“-Chefin offen, mit Mittelscheitel – ein Look, der sowohl klassisch als auch lässig wirkte.

Heidi Klum © Getty ×

Doch das war nicht der einzige Hingucker der vergangenen Tage. Heidi, derzeit für Dreharbeiten zur TV-Show „Project Runway“ in der Stadt, präsentiert sich mit wechselnden Outfits – von klassisch bis gewagt. Nach einem Broadway-Besuch wurde sie in einem hautengen Jumpsuit im wilden Leo-Look gesichtet, kombiniert mit einem braunen Trenchcoat in Lederoptik und goldverspiegelter XXL-Sonnenbrille. Nur kurz zuvor hatte sie mit einem Minirock in asymmetrischem Schnitt und einem Lederkleid samt Overknee-Boots für Aufsehen gesorgt. Mit ihrem unverkennbaren Stil zeigt Heidi, warum sie auch mit 51 Jahren zur absoluten Modeelite gehört – ob auf dem roten Teppich, der Straße oder vor der Kamera.

Privat genießt die gebürtige Rheinländerin die Zeit in der Millionenmetropole ebenfalls. Auf Instagram teilte sie kürzlich ein Bild mit Tochter Lou (15) und Mutter Erna – echtes Familienidyll mitten in Manhattan. Auch mit Ehemann Tom Kaulitz (35) zeigt sie sich verliebt wie am ersten Tag: Gemeinsam besuchten sie etwa das Broadway-Stück „Othello“ mit Hollywood-Größen Denzel Washington (70) und Jake Gyllenhaal (44).

Heidi Klum beweist einmal mehr, dass sie selbst kleine Pannen mit Stil meistert. Und obwohl der Wind ihr einen Streich spielte, bleibt sie eine der bestgekleideten Frauen der Welt – immer ein Hingucker, ob gewollt oder nicht.