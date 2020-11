Unternehmerin Heidi Klum postet Video und ruft zum Maske tragen auf.

Heidi Klum hält sich seit einiger Zeit mit ihrer Familie in Berlin auf. Wegen der Corona-Maßnahmen ist der Drehplan ihrer Castingshow "Germany's Next Topmodel" ordentlich durcheinander geraten. So wird die Modelsuche dieses Jahr nämlich nicht in L.A. und anderen Metropolen stattfinden, sondern in Berlin und anderen Teilen Deutschlands.

Heidi Klum: Video zeigt viele Menschen ohne Masken

Jetzt hat die Modelmama noch ziemlich viel Zeit, bevor die Produktion der neuen Staffel beginnt. Sie ist viel mit ihrer Familie im Freien. In einem Video, das Klum teilt, fällt etwas auf: Viele Menschen sind in Berlin unterwegs, sie stehen teilweise dicht an dicht. Es sind zwar Aufnahmen an der frischen Luft, doch der Mindestabstand wird selten eingehalten. Klum hat in den Clip ein Emoticon mit Maske eingefügt. Sie selbst zeigt zum Schluss Töchterchen Leni mit einem Mund-Nasen-Schutz.