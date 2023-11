Diesen Platz hat sich Hannelore selber ausgesucht.

Heino wollte in aller Ruhe von seiner Lebensliebe Abschied nehmen. Der Schlagerstar verlor seine Frau Hannelore im Alter von 82 nach einem Herzstillstand. Beachtliche 44 Jahre waren die beiden verheiratet - sie war seine große Stütze, liebevolle Partnerin und steckte auch ihre eigenen Karrierepläne zurück.

Letzte Liebesgrüße

Hannelore verstarb vor einer Woche, wurde bereits in Kitzbühel am Friedhof begraben. In aller Stille, wie es heißt. Am Mittwoch Vormittag, 15.11., waren nur Heino und engste Freunde des Paares anwesend, um Hannelore das letzte Geleit zu geben. Der Sarg mit den goldfarbigen Beschlägen wurde in die Erde gelassen und Heino legte 44 rote Rosen darauf. Die Anzahl der verbrachten Ehejahre. Das große Symbol ihrer Liebe.

© Robert Gongoll / BILD Das Grab von Hannelore mit 44 roten Rosen davor. ×

Besonderer Platz

Ein schöner Ort für die letzte Ruhe ist dieser Friedhof: Ein edles Holzkreuz ziert die Ruhestätte von Heinos Frau. Später soll ein Grabstein folgen. Hannelore selbst hat sich den Platz für die Ewigkeit auserkoren, von dort sieht man das Haus des Paares und den Hahnenkamm. Sie liebte Tirol, es war ihre späte Heimat.