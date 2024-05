Der Schauspieler kämpft derzeit um sein Leben.

Endlich gab es gute Nachrichten. Am 6.5. wurde Schauspieler Heinz Hoenig aus dem künstlichen Tiefschlaf geholt.

Erwachen dauert noch

Das sei ein Prozess, der nur sehr langsam vonstattengehe und dauere, so seine Ehefrau Annika Kärst en-Hoenig gegenüber der "Bild". "Wenn ein Mensch mehrere Tage im künstlichen Koma lag, dauert es, bis die schwere Narkose nachlässt. Es dauert deshalb, bis Heinz bei vollem Bewusstsein ist.“

© Getty Images

Erste Worte von Hoenig

Annika, die von ihren Sorgen gezeichnet ist, habe in der Früh an seinem Bett gesessen und Heinz, nachdem er die Augen geöffnet hat, gesagt: "Es tut mir leid, dass ich so furchtbar aussehe." Und was hat ihr Mann gesagt? "Du bist für mich die schönste Frau auf der ganzen Welt!" Diese Worte geben ihr Kraft, die schreckliche Zeit durchzustehen. Denn noch ist nicht klar, wann und ob die Aorten-Operation durchgeführt werden kann. Besonders heftig: Hoenigs Speiseröhre ist von einer Infektion derart stark angegriffen, dass sie auch operiert und außerhalb des Körpers angebracht werden muss!

© Getty Images, RTL ×

Weint jeden Abend

Im berührenden Interview mit RTL am 5.5. bei "Exklusiv" erklärte Annika Hoenig unter Tränen, dass sie niemals aufgeben werde, sie als Familie zu ihrem Mann stehen werden. Besonders traurig: Der große Sohn der beiden, Juliano, der drei Jahre alt ist, leidet sehr unter der Situation: "Der Große weint jeden Abend, weil er natürlich versteht, dass es Papa nicht gut geht!" Annika wird weiter um ihren Heinz kämpfen.