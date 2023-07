Helene Fischer: Ihr Geheimplan zum TV-Comeback

Nach dem blutigen Unfall auf ihrer Tournee muss Helene Fischer noch immer ihre Verletzung ausheilen lassen. Doch für ihre Fans gibt es jetzt Grund zur Freude – nicht nur für ihre Konzerte.

Dass die Schlager-Queen ihre Tour im August in Köln fortsetzen will, war bereits bekannt. Doch Helene Fischer arbeitet noch an einem zweiten Comeback: Nach Corona und ihrer Babypause soll sie endlich wieder im Fernsehen zu sehen sein.

Konkret könnte die Sängerin im Dezember 2023 wieder mit ihrer beliebten Weihnachtsshow im ZDF auftreten, berichtet die "Bild".

Die Sendung war seit 2013 eigentlich ein Fixpunkt im ZDF-Programm, doch 2020 und 2021 machte die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung. Auch 2022 wurde die Sendung aus Sicherheitsgründen abgesagt. "Ich bedauere es. Es ist in diesem Jahr alles noch zu ungewiss", sagte Helene damals. Außerdem war sie zu dieser Zeit ohnehin mit ihrer kleinen Tochter Nala beschäftigt, die Ende 2021 auf die Welt gekommen war.

Vertragsverhandlungen mit ZDF laufen

Jetzt soll Fischers TV-Comeback bevorstehen. Hinter den Kulissen werde bereits verhandelt, berichtet "Bild". Noch sei nichts unterschrieben, aber alles andere als eine Einigung wäre eine Überraschung. Der Schlager-Star hatte in der Vergangenheit bereits Andeutungen in Richtung einer Rückkehr auf die TV-Schirme gemacht: "Die Absagen waren jedoch kein Adieu. Außerdem gibt es noch mein 10-jähriges Show-Jubiläum zu feiern – selbst wenn wir es mit ein paar Jahren Verspätung nachholen müsste“, sagte Fischer in einem Interview.

Turbulentes Jahr für Schlager-Queen

Die Rückkehr mit ihrer Weihnachtsshow wäre für sie das Finale eines fulminanten Jahres. Nach drei Jahren Pause startete sie heuer eine Mega-Tour mit 70 Konzerten, die jedoch zunächst verschoben werden musste, weil sie sich bei Proben zwei Rippen brach. Vor rund zwei Wochen dann der nächste Schock: Ihr Konzert in Hannover musste nach einem Akrobatik-Unfall am Trapez abgebrochen werden.