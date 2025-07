Das Ehepaar heiratete in Südtirol auf einem Gut.

FC Bayern -Star Manuel Neuer hat seine Anika kirchlich geheiratet! Standesamtlich hatten sich die beiden bereits 2023 still und heimlich im Rathaus von Tegernsee das Ja-Wort gegeben. Jetzt folgt an diesem Wochenende die große Traumhochzeit, die kirchliche Trauung.

Aufwärmpartys

Schon die Aufwärmpartys der Tage zuvor waren spektakulär und ausgelassen - der Dresscode lautete schwarz-weißer Chic, die Frauen elegant in Roben oder wertigen Sommerkleidern, die Männer in Smokings oder dunklen Anzügen.

Südtirol

Wie die deutsche "Bild"-Zeitung berichtet, feiern die Neuers ihren schönsten Tag im Leben auf dem historischen Gut Kaltenburg am Nordufer des Kalterer Sees: In Südtirol. Bereits am Nachmittag soll für die große Party alles abgeriegelt worden sein, an ein Durchkommen nicht zu denken - auch nicht für Schaulustige oder Fans. Die beiden wollen an ihrem Hochzeitstag in privater Runde sein - und das genießen.

Nun gibt es endlich ein Foto des Paares zu bestaunen. Auf dem Insta-Account einer Fotografin findet sich ein Bild, das Manuel und Anika zeigt, wie sie zusammen vor traumhafter Kulisse einen Weg beschreiten. Er ist dunkel gekleidet, sie in weiß mit offenen Haaren und Schleier.

Das Paar hält einander an den Händen. Das Paar hat seit März 2024 einen gemeinsamen Sohn.