„Ich habe eine andere geküsst“ – DSDS-Star Luca Hänni schockt mit Beichte

Der Sänger schickte seiner Gattin kommentarlos ein Video, auf dem er mit einer anderen Frau schmust.

Eigentlich gönnen sich Luca Hänni (30) und Christina Hänni (35) gerade eine kreative Sommerpause. Der Podcast der beiden, Don’t worry, be Hänni, steht still – theoretisch. Denn jetzt melden sich die Eheleute überraschend mit einer Spezialfolge zurück – aufgenommen vor Publikum in Düsseldorf. Und gleich zu Beginn wird’s unerwartet intim: Luca gesteht einen Kuss mit einer anderen Frau!

Mehr lesen:

Was zunächst nach einem handfesten Ehe-Drama klingt, entpuppt sich als professioneller Ausrutscher – aber einer mit Folgen. „Ich habe ein schlechtes Gewissen gehabt“, sagt der Sänger und baldige Schauspieler. Denn obwohl es um eine Szene für seinen neuen Kinofilm ging, belastete ihn der Moment: „Ich wusste sofort, ich muss Christina das zeigen.“

Ein Kuss, eine Beichte – und ein Video

Christina erinnert sich noch genau an den Moment, als die ungewöhnliche Beichte ihres Mannes bei ihr eintraf. Sie war gerade mit der Let's Dance-Tournee unterwegs, als Luca ihr eine vielsagende Nachricht schickte: „Schatz, ich muss dir was beichten.“

Was dann folgte, war ein kurzes Video. Kein Text, keine Erklärung – nur bewegte Bilder. Darin zu sehen: Luca küsst eine andere Frau – leidenschaftlich. Christinas erste Reaktion? „Ich dachte, was ist denn hier los?!“ Erst danach kam die Auflösung: Es war eine Szene aus dem Casting für das Schweizer Musical „Ewigi Liebi“, das gerade fürs Kino verfilmt wird – mit Luca in einer der Hauptrollen.

„Ich habe mich direkt schuldig gefühlt“

Für Luca war der Kuss keine geplante Szene, sondern eine spontane Idee des Regisseurs. „Ich wusste nicht, dass dieser Kuss im Casting kommt“, erzählt er. Doch als die Kamera lief und sein Gegenpart professionell agierte, blieb ihm keine Wahl – raus aus der Rolle wäre ein No-Go gewesen.

„Es war das erste Mal seit Jahren, dass ich eine andere Frau geküsst habe“, gesteht er offen. Und obwohl es zum Job gehörte, war sein schlechtes Gewissen so groß, dass er sofort Christina die Szene schickte – anstatt sie für sich zu behalten. Seine Devise: Ehrlichkeit vor Drama.





Christina nimmt’s mit Humor

Christina reagierte überraschend gelassen – und sogar mit einem Augenzwinkern: „Traurig hast du dabei aber nicht ausgesehen!“ Für sie sei es kein Problem gewesen, dass ihr Mann für eine Rolle eine andere küsst – immerhin gehört auch zu ihrem Job als Profitänzerin der enge Kontakt mit fremden Tanzpartnern. „Ich bin da nicht empfindlich“, sagt sie.

Und sie betont: „Ich glaube, du hast jede legitime Entschuldigung, da rumzuknutschen oder irgendwas zu machen. Aber nimm das bitte nicht wörtlich!“

Es bleibt nicht bei einem Kuss…

Luca verrät außerdem, dass es im Film noch wilder wird. „Ich küsse im Film – und ich gehe sogar fremd.“ Natürlich rein fiktional. „Es ist einfach Schauspielerei“, betont er lachend. Für ihn sei das eine völlig neue Welt – eine, in die er sich mit vollem Einsatz stürzt. Christina bestätigt das: „Er nimmt das total ernst. Die Drehtage gehen teilweise bis 3 Uhr früh. Unser ganzer Alltag dreht sich aktuell um diesen Film.“