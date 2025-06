Serkan Yavuz erklärt: SO kam es zur Affäre

Der Reality-TV-Teilnehmer redet in seinem Podcast offen über die Fehler, die er gemacht hat. Versucht er etwa Samira zurückzugewinnen?

In der neuesten Folge seines Podcasts „unREAL“ gewährt Reality-TV-Star Serkan Yavuz (32) einen selten offenen und selbstkritischen Einblick in die gescheiterte Ehe mit Samira Yavuz (31). Der Influencer spricht offen über emotionale Überforderung, Alkohol, Vertrauensbrüche – und darüber, wie der Alltag eine einst starke Beziehung schleichend zerstörte.

Mehr lesen:

„Habe mir Bestätigung außerhalb der Ehe gesucht“

Serkan schildert, wie Druck durch Arbeit, Öffentlichkeit und familiäre Verantwortung ihn zusehends überforderte. Er räumt ein, in dieser Phase nicht mehr der Partner gewesen zu sein, der er hätte sein wollen – und dass er sich in schwachen Momenten „Bestätigung außerhalb der Ehe“ holte. Alkohol spielte dabei eine nicht unerhebliche Rolle: „Es ist einfach ein Thema gewesen, dass ich dann irgendwann über den Durst hinweg getrunken habe.“

Eva Benetatou soll Serkans Affäre sein - und somit der Grund für das Ehe-Aus © oe24 ×

Diese Mischung aus Stress, Erschöpfung und mangelndem emotionalem Rückhalt führte dazu, dass sich die beiden immer weiter voneinander entfernten. „Wir hatten weniger Sex, weniger Nähe, weniger Gespräche“, beschreibt Serkan. „Ich habe das alles auf mich bezogen, obwohl es gar nicht so war.“

Sein Rückblick ist deutlich: Er habe wichtige Signale übersehen und Konflikte lieber ausgesessen als angesprochen. Besonders belastend sei der Alltag gewesen – vor allem mit der Verantwortung für Kind und Karriere. „Ich habe gemerkt, wie die Beziehung kälter wurde“, so Serkan.

„Fehlende Kommunikation war unser größter Fehler“

Ein zentraler Punkt in seinem Rückblick ist die fehlende Kommunikation, die beide immer mehr entfremdet habe. Kleine Gespräche mit anderen seien für ihn zu Momenten der Bestätigung geworden – Dinge, die ihm in der Partnerschaft fehlten. „Ich habe manchmal bewusst Nachrichten von ihr ignoriert – gerade nach einem Streit“, gesteht er. Der Alkohol habe diesen Rückzug noch verstärkt.





Dennoch schlägt Serkan im Podcast auch versöhnliche Töne an. Er spricht über Selbstreflexion, über seine Fehler – und darüber, was er daraus gelernt hat. Seine Botschaft an die Hörer ist klar: „Sprecht offen über eure Unsicherheiten und Probleme. Wartet nicht, bis es zu spät ist.“

Samira: „Heute können wir besser reden – aber wir sind kein Paar mehr“

Auch Samira Yavuz hat sich inzwischen zu Wort gemeldet. Auf Instagram erklärte sie, dass sie spüre, wie sich ihr Ex verändert habe: „Gespräche, die früher unmöglich zu führen waren, sind heute viel offener und entspannter möglich.“ Trotzdem macht sie unmissverständlich klar: „Wir sind kein Paar mehr.“

Der Weg zurück scheint ausgeschlossen – doch der respektvolle Umgang und die neue Offenheit lassen zumindest Hoffnung auf eine freundschaftliche Verbindung. Und vielleicht auch darauf, dass aus der Trennung letztlich etwas Positives wächst: mehr Ehrlichkeit, mehr Bewusstsein – und weniger Schweigen.