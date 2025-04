"Ich habe solche Angst" - Klum-Gatte Tom Kaulitz vor OP

Heidi Klums Ehemann spricht in seinem gemeinsamen Podcast mit Bruder Bill über eine bevorstehende Operation

Gerade tourten die Zwillingsbrüder Tom und Bill Kaulitz (35) mit Tokio Hotel durch Europa, jetzt sprechen sie in ihrem gemeinsamen Podcast "Kaulitz Hills" über ihre Eindrücke und das Erlebte. Während Bill bereits in Los Angeles angekommen ist und darüber spricht, dass er Tränen vergossen hat, weil er gar nicht glauben kann, wie schön die Konzerte waren, sitzt Tom in New York fest.

Große Angst vor Eingriff

Der Grund dafür: Ihm steht eine "große Operation" bevor. Doch eigentlich herrscht kein Grund zur Sorge. Es handelt sich dabei um eine Zahnoperation. "Ich habe solche Angst, ich kann es dir gar nicht sagen", erklärt Tom. Er wolle nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es sollen ihm "Knochen implantiert" werden. Tom sei das ganze Thema eher unangenehm, weswegen er auch das Angebot seines Bruders, ihn zu begleiten, dankend ablehnt.





„Ich kann dir gar nicht sagen, wie leid mir das tut“, entgegnet Bill. Heidi Klum wird sicher auch Zuhause mit ihrem Schatz mitfiebern. Nicht einmal sie durfte nach New York reisen, um bei der Operation seine Hand zu halten.