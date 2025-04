GNTM-Spezialfolge: Heidi bekommt Verstärkung von Sohn UND Adriana LIMA

GNTM überrascht heuer mit besonderen Gästen: Wurde nicht nur zu Beginn der Staffel angekündigt, dass Tochter Leni in der Jury sitzen wird, jetzt ist sogar Victoria's Secret Model-Legende Adriana Lima mit am Start! Und Heidis Sohn, der eine ganz besondere Rolle bekommt.

Ihr 19-Jähriger Model-Sohn übernimmt das Steuer! Aber nicht auf dem Laufsteg wie gewohnt oder in der Jury, nein - er steht hinter der Kamera.

Henry unterstützt seine Model-Mama diesmal ganz bescheiden: Er muss nämlich die Filmklappe bedienen. Was wie ein Praktikanten-Job klingt, trifft voll auf den Sohn einer Model-Ikone zu.

Dazu schreibt Heidi auf Instagram: "Mit meinem Sohn am Set von GNTM". Und wie sieht es sonst mit seiner Karriere aus?

Das Foto spricht für sich, Henry scheint mitten in seiner Model-Blüte aufzugehen!

Aber da ist noch ein Mega-Überraschungsgast: ein ehemaliges Victoria's Secret Model und niemand Geringeres als Adriana Lima.

"Endlich, endlich, endlich! Adriana ist bei GNTM – darauf habe ich so lange gewartet!", schreibt Heidi. In dem Video verrät sie, dass sich die zwei Topmodels mittlerweile seit 30 Jahren kennen. Umso strenger dürften ihre Kritiken gegenüber den Kandidaten sein - schließlich bringen sie gemeinsam über 30 Jahre an Erfahrung mit. Außerdem gibt es keine Mittwochsfolgen mehr, die Frauen werden ab jetzt mit den Männern auf einen gemeinsamen Termin verlegt und treten gegeneinander an. Immer am Donnerstagabend.