"Hans und Franz": Dieses Klum-Video sorgt für Aufsehen

Heidi Klum ist derzeit in New York für die Dreharbeiten zu "Project Runway". Via Instagram heizt sie indes ihren Fans ein.

Nach sieben Jahren Pause steht Heidi Klum wieder vor der Kamera für die US-Castingshow "Project Runway". In der Sendung werden junge Modedesigner gesucht. Für Klum ist es "wie nach Hause kommen", schrieb sie zum Start der Dreharbeiten am 25. März auf Instagram. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Heidi Klum (@heidiklum)

Auf der Social-Media-Plattform teilte sie nun auch ein Video, das sie hinter den Kulissen zeigt. Im Fokus des kurzen Instagram-Clips ist dabei die Oberweite der GNTM-Chefjurorin. Mit Kussmund und einem Augenzwinkern lässt sie ihre Brüste, die sie liebevoll "Hans und Franz" nennt, auf und ab wackeln.