Influencer-Baby: Pocher teilt gegen Protein-Promo im Kreißsaal aus

Dem Comedian platzt der Kragen, als er die neuesten Postings von Romina Palm und Christian Wolf sieht. Die beiden Influencer wurden gerade Eltern und nutzen die Geburt für ihre Werbepostings.

Ein freudiges Ereignis – doch die Inszenierung sorgt für Stirnrunzeln: Die ehemalige Germany’s Next Topmodel-Kandidatin Romina Palm (25) ist zum ersten Mal Mutter geworden. Gemeinsam mit ihrem Verlobten, dem Fitness-Influencer Christian Wolf (29), durfte sie kürzlich ihre Tochter auf der Welt begrüßen. Die Geburt teilten beide auf Instagram – allerdings rückte dabei weniger das Neugeborene in den Mittelpunkt als vielmehr Wolfs eigene Produktlinie.

Baby als Werbemittel

Während Romina Palm noch sichtbar erschöpft im Krankenhausbett liegt, Kanülen im Arm, thront auf dem Nachttisch bereits auffällig drapiert ein Sortiment an Nahrungsergänzungsmitteln. Auch ein Protein-Eiskaffee fehlt nicht im Bild. Für Comedian Oliver Pocher ein No-Go. Auf Instagram lässt er kein gutes Haar an der Inszenierung:

„Die Charakterlosigkeit in zwei Fotos...wenn du zehn Minuten nach der Entbindung nur an die Vermarktung deiner Protein-Plörre denkst.“

Hier wurde schamlos Werbung für Proteinprodukte gemacht - Pocher ließ das nicht unkommentiert. © Instagram

Doch Pocher wäre nicht Pocher, hätte er nicht auch einen bissigen Nachsatz parat: „Ein eigener Instagram-Account vom Kind ist noch nicht online. Ich hoffe, das kommt noch zügig. Sonst wirst du ja in der Influencer-Krabbelgruppe ausgelacht.“

Retourkutsche

Christian Wolf scheint die Kritik nicht kaltgelassen zu haben – zumindest hat er Pochers Story gesehen. Seine Reaktion: „Ich hätte nicht gedacht, dass ich Oliver Pocher mal hops nehmen muss, aber dann machen wir das halt morgen mal nebenbei.“

Die Retourkutsche ließ nicht lange auf sich warten. Pocher kontert trocken: "Dann werde ich mal meine Proteine für morgen vorbereiten und freue mich auf einen konstruktiven Austausch!“

Romina Palm, die 2021 bei Germany’s Next Topmodel den vierten Platz belegte, war vor ihrer Beziehung mit Wolf mit Influencer Stefano Zarrella liiert. Die neue Liebe machte sie im Herbst 2023 öffentlich. Nun beginnt für das Paar ein neues Kapitel – mit Baby, Barbell und (Social Media-)Beigeschmack.