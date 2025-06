Instagram gehackt: Katja Krasavice meldet sich unter Tränen

Die Rapperin kämpft mit Problemen. Von einer Minute auf die andere konnte sie sich nicht mehr in ihren Account einloggen. Jetzt meldet sie sich auf TikTok zu Wort.

Drama um Katja Krasavice: Die deutsche Rapperin und Social-Media-Queen ist aus ihrem eigenen digitalen Leben ausgesperrt. Ihr Instagram-Account mit mehr als vier Millionen Followern wurde gehackt – und sie hat seither keinen Zugriff mehr.

Völlig aufgelöst wendet sich die 28-Jährige unter Tränen via TikTok an ihre Fans. „Leute, ich wünschte, das hier wäre ein Fake oder ein Spaß, aber es ist wirklich so: Ich komme nicht mehr in meinen Instagram-Account rein“, schluchzt sie in einem Video.

Für die Künstlerin, die ihre Karriere maßgeblich über Social Media aufgebaut hat, ein Albtraum. „Ich brauche mein Instagram zurück!“, fleht sie. Auch gegenüber der deutschen „Bild“-Zeitung bestätigt sie: „Ich habe auf einmal aus dem Nichts keinen Zugriff mehr auf mein Instagram gehabt. Ich konnte mich nicht einloggen und habe dann festgestellt, dass mein Konto nicht gefunden wurde.“

Von der Bildfläche verschwunden

Seit Freitag ist Krasavice praktisch von ihrer wichtigsten Plattform abgeschnitten. Sämtliche Versuche, sich einzuloggen – ob über Handynummer, E-Mail oder alternative Wege – blieben erfolglos. Besonders ärgert sie, dass sie am Wochenende bei Instagram niemanden erreichen konnte. „Der Job ist ja rund um die Uhr. Es ist ja nicht so, dass Instagram Freitag zumacht und erst Montag wieder öffnet.“

Fans verärgert

Derzeit bleibt der Musikerin nur ihr TikTok-Kanal, über den sie ihre Community über das Drama auf dem Laufenden hält. Dort zeigt sie auch Screenshots ihrer gescheiterten Zugriffsversuche. Zwar ist der Instagram-Account nach wie vor öffentlich sichtbar, doch Krasavice selbst hat keinerlei Zugang mehr. Die Fans sind entsetzt über ihr Posting: "Dachte es wäre etwas Schlimmes passiert", schreibt einer, "können wir bitte Probleme tauschen", schreibt einer.

Wer hinter dem Hack steckt, ist bislang völlig unklar. Ebenso offen ist, wann sie ihr Konto wieder zurückbekommt. Besonders bitter: Katja wollte kommenden Sonntag eine große Neuigkeit auf Instagram verkünden – doch ob das gelingt, steht momentan in den Sternen.