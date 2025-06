Katja Krasavice betrunken am Steuer – jetzt erhebt sie Vorwürfe gegen die Polizei

Die Rapperin sorgt nach ihrer Alkoholfahrt weiterhin für viel Wirbel. Jetzt jagt sie einen vermeintlichen Polizisten wegen Datendiebstahls.

Deutschlands wohl freizügigste Rapperin hat nicht nur wegen ihrer Songtexte Schlagzeilen gemacht – jetzt steht Katja Krasavice (28) wegen einer Alkoholfahrt im Fokus der Ermittlungen. Doch damit nicht genug: Auch innerhalb der Polizei werden nun wegen der provokanten Musikerin kritische Fragen gestellt.

Mehr lesen:

Die Nacht der Kontrolle

In der Nacht zu Christi Himmelfahrt, gegen 3.20 Uhr, war die Musikerin mit einem weißen BMW 740d xDrive in Leipzig unterwegs – offenbar nicht nüchtern. Auf der Antonienstraße fiel sie einer Polizeistreife wegen überhöhter Geschwindigkeit auf. Die Beamten mussten mit 100 km/h hinterher, um die Rapperin zu stoppen.





Bei der anschließenden Kontrolle: der Alkoholtest. Das Ergebnis: 0,7 mg/l Atemalkohol – umgerechnet rund 1,4 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt, eine Blutprobe soll den genauen Wert liefern. Laut Polizeisprecher Olaf Hoppe (48) wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr (§316 StGB) ermittelt. Ab 1,1 Promille liegt eine Straftat vor – Krasavice drohen damit ernste Konsequenzen.

Reumütiges Statement – und ein neuer Skandal

In einem Tiktok-Video zeigte sich die Rapperin einsichtig: „Ich habe ein, zwei Drinks bei einer Freundin getrunken und bin dann gefahren. Das war ein riesiger Fehler. Macht das nicht – geht gar nicht.“

Doch in demselben Video wird eine weitere brisante Wendung bekannt: Katja spielte eine Sprachnachricht ab, die sie nach der Kontrolle erhalten haben will – offenbar von einem vermeintlichen Polizisten, der sich mit ihr treffen wollte. Pikant: Er behauptet, seine Kollegen hätten „übertrieben“. Außerdem bringt er in der Nachricht die Alkoholwerte durcheinander – ungewöhnlich für einen echten Beamten.

Datenschutzverstoß? Polizei ermittelt in den eigenen Reihen

Woher hat der Anrufer Katjas private Handynummer? Diese Frage beschäftigt nun auch die Ermittler. Die Polizeidirektion Leipzig hat nach eigenen Angaben durch die Berichterstattung von BILD von der Nachricht erfahren. Sprecher Hoppe: „Es wurde sofort ein Verfahren wegen eines möglichen Datenschutzverstoßes eingeleitet.“

Katja Krasavice klagt auf Instagram an. © Instagram

Bislang gebe es keinen konkreten Verdacht gegen einen Beamten der Polizeidirektion Leipzig, aber die Ermittlungen laufen. Im polizeilichen System IVO sei keine Handynummer der Musikerin hinterlegt, was die Herkunft der Nachricht weiter rätselhaft macht.

Doppelte Ermittlungen

Während Katja Krasavice wegen ihrer Rauschfahrt mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen muss, droht der Polizei selbst ein Imageschaden. Der Fall ist brisant: Eine prominente Fahrerin, Alkohol am Steuer, ein peinlicher Kontaktversuch – und der Verdacht auf einen internen Datenmissbrauch.