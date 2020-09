Nach drei Jahren ist die Scheidung des Kult-Rockers rechtskräftig.

Zahlungen. Es war die bereits vierte Ehe von Sänger Peter Maffay (71), die dieser Tage endgültig Geschichte ist. Nach einem dreijährigen Verfahren ist Maffay von Tania offiziell geschieden. Doch die Frage nach Unterhalt und Zugewinnausgleich sowie die Rechtsverhältnisse an Ehewohnung und Hausrat sind nach wie vor ungeklärt. Und da kein Ehevertrag existiert, hätte Maffays Ex ein Anrecht auf die Hälfte des in den zwölf Ehejahren erwirtschafteten Vermögens – laut BamS ein zweistelliger Millionenbetrag.

Der Streit kann sich somit noch Jahre hinziehen. Diese muss Maffay aber nicht alleine durchleben. Er ist bereits seit längerer Zeit mit seiner neuen, 38 Jahre jüngere Liebe Hendrikje Balsmeyer glücklich.

© Getty Images

Petter Maffay und seine um 38 Jahre jüngere Partnerin Hendrikje.