© Apa

startet 2026

Joko und Klaas neuer Mega-Show-Deal mit ProSieben

03.12.25, 08:57
Joko und Klaas nutzen ihre Formate bei ProSieben seit Jahren auch für gesellschaftliche und politische Themen.

Fans, aufgepasst!  ProSieben  plant für das kommende Jahr eine neue Show mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf.

Joko & Klaas duellieren sich wieder rund um den Erdball.
© Hersteller

Ständig neue Ideen

Das verkündete ProSiebenSat.1-Manager Henrik Pabst im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Details könne er noch nicht nennen. "Ich  weiß  es selber noch nicht ganz genau. Die Kollegen arbeiten ständig an Ideen, manche sind auch ein bisschen verrückt. Lassen wir uns überraschen." Die beiden würden wie kaum ein anderer Künstler junge und ältere Zuschauer ansprechen.

Doris Golpashin und Klaas Heufer-Umlauf

© Getty

Wichtige Gesichter des Senders

Die beiden Entertainer gehören seit Jahren zu den wichtigsten Gesichtern des Senders. Produktionen wie "Joko & Klaas gegen ProSieben" erreichen regelmäßig ein großes Publikum; andere Formate wie "Duell um die Welt" laufen nach vielen Jahren aus.

Langfristige Zusammenarbeit

Pabst verwies darauf, dass die von Winterscheidt und Heufer-Umlauf mitgegründete Produktionsfirma Florida Entertainment ein äußerst kreatives Umfeld sei. "Daraus entstehen so viele Ideen, dass wir manchmal aussortieren müssen, welche wir ausprobieren wollen", sagte er. Die zwei TV-Stars hatten ihren Exklusiv-Vertrag mit ProSiebenSat.1 erst im März dieses Jahres um fünf Jahre verlängert.

Joko und Klaas nutzen ihre Formate bei ProSieben seit Jahren auch für gesellschaftliche und politische Themen – etwa zu Seenotrettung, Rechtsextremismus oder Frauenrechten. Sie gelten zudem als wichtige Quotentreiber für den Sender.

