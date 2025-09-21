TV-Schock: Notarzt-Einsatz bei Joko & Klaas

Plötzliche Unterbrechung bei Joko-und-Klaas: Am Samstagabend musste die ProSieben-Show „Ein sehr gutes Quiz“ wegen eines medizinischen Notfalls im Publikum gestoppt werden.

Nach etwas mehr als einer Stunde reagierte der Sender sofort, blendete die Kameras aus und schickte die Zuschauer in eine ungeplante Werbepause.

In den sozialen Medien gab es dafür viel Lob. Auf X (vormals Twitter) kommentierten User etwa: „Respekt an ProSieben fürs schnelle Reagieren bei einem medizinischen Notfall“ oder „Livesendungen sind bei sowas mies. Aber sofort korrekt reagiert, Kamera weg und Werbung fahren.“

Show konnte weitergehen

Nur wenige Minuten später setzten die Moderatoren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf die Sendung fort. Klaas erklärte den Zuschauern: „Wir sind einigermaßen übereilt in die Pause gegangen, weil wir Wichtigeres zu tun hatten, als witzige Fragen zu stellen.“ Die Ursache für den Vorfall war schnell gefunden: „Es war nur der Kreislauf“, beruhigte Heufer-Umlauf. Dem betroffenen Zuschauer gehe es den Umständen entsprechend gut.

Eigentlich stand an diesem Abend das Spiel um 100.000 Euro Preisgeld im Mittelpunkt. Die Besonderheit des Formats: Jede Folge wird unangekündigt an einem anderen Ort in Deutschland aufgezeichnet – diesmal in Duisburg. Publikum und Kandidaten können dort spontan mitmachen. Doch für einen Moment war alles andere Nebensache.