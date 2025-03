"Kann mich schwer konzentrieren": Klum schmust mit Tom bei GNTM rum

Tom Kaulitz plaudert über Sex mit Heidi Klum In der Ehe von Tom Kaulitz (35) und Heidi Klum (51) scheint es in jeder Hinsicht bestens zu laufen – auch im Schlafzimmer. In der neuesten Folge ihres Podcasts „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ spricht der Musiker offen über Sex mit seiner Frau und gerät ins Schwärmen.