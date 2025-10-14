Katzenberger-Mama Iris Klein: Hochzeit Nummer 4 nach Trennung und Eifersuchts-Drama

Sie ist schrill, laut und oft verliebt - Daniela Katzenbergers Mama Iris Klein will schon wieder heiraten. Es wäre nicht das erste Mal, dass sie diesen Schritt wagt.

Verliebt, getrennt, verheiratet? Bei Katzenberger-Mama Iris Klein (58) und ihrem Liebsten Stefan Braun (48) könnte das bald tatsächlich der Fall sein. Denn nachdem sich die beiden öffentlich getrennt haben, plant das Paar jetzt seine Hochzeit.

Die beiden sprechen offen über ihre Heiratspläne. Auf dem Cannstatter Volksfest in Stuttgart verriet Klein gegenüber der Bild, dass das Thema Hochzeit für sie und ihren Partner „immer noch aktuell“ sei. „Es wird eine Überraschung sein. Der perfekte Antrag wäre für mich in Thailand am Strand, wenn er traditionell auf die Knie geht. Ohne Öffentlichkeit“, sagte Klein.

Auch Stefan hat bereits genaue Vorstellungen vom großen Tag: „Unsere Traumhochzeit wäre auf Bali am Strand. Den Termin lassen wir noch offen – erst mal warte ich auf einen ganz besonderen Moment, um ihr den Antrag zu machen.“

Vom Liebes-Aus zur zweiten Chance

Noch vor zwei Monaten war von Romantik allerdings keine Spur. Aus Eifersucht hatte sich Iris von Stefan getrennt und sämtliche gemeinsamen Fotos auf Instagram gelöscht. Der Grund: Während der Dreharbeiten zu einer TV-Show in der Dominikanischen Republik soll sich Stefan besonders gut mit einer Kandidatin namens Nazret verstanden haben. Obwohl nach eigenen Angaben nichts zwischen den beiden passiert sei, reichte Iris’ Geduld damals nicht mehr aus.

Inzwischen ist das Drama offenbar ausgestanden. Das Paar blickt nach vorne und möchte die turbulenten Wochen hinter sich lassen. „Unsere Beziehung hat sich dadurch gefestigt“, erklärt der 48-Jährige heute. „Wir haben gelernt, mehr miteinander zu reden. Dann kommt auch von außen nichts dazwischen.“

Iris Klein mit ihrer Tochter Daniela Katzenberger © Getty Images

Fünfter Anlauf zum großen Glück?

Für Iris Klein wäre es nicht das erste Mal, dass sie den Bund fürs Leben schließt – sie hat bereits viermal geheiratet. Doch bislang hielt keine Ehe für die Ewigkeit. Ob Stefan diesmal der Richtige ist? Das wird sich zeigen – aber an Zuversicht mangelt es den beiden jede