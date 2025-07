Liebes-Aus bei Iris Klein? Alle Pärchenfotos gelöscht!

Zwischen Iris Klein (58) und ihrem Partner Stefan Braun scheint es heftig zu kriseln. Die Mutter von Reality-Star Daniela Katzenberger (38), der auf Instagram fast eine halbe Million Menschen folgen, hat sämtliche gemeinsamen Fotos mit Stefan von ihrem Profil gelöscht

Ein deutliches Zeichen von Iris Klein – vor allem, wenn man dazu ihre rätselhafte Botschaft in der Instagram-Story liest: „Meine Version der Geschichte spielt keine Rolle mehr. Das Leben ist passiert, es hat wehgetan.“ Doch damit nicht genug. In der Story heißt es weiter: „Ich bin daran gewachsen, ich bin geheilt – aber am allermeisten habe ich gelernt, wer einen Platz an meinem Tisch verdient und wer dort nie wieder sitzen wird.“ Harte Worte, die auf eine tiefe Enttäuschung hindeuten. Woran genau sie gewachsen ist, lässt Klein offen – doch die Spekulationen kochen hoch.

Stefan Braun und Iris Klein © Getty

Stefan Braun zeigt sich derweil ungewohnt offen. In einer inzwischen abgelaufenen Story spricht er von massiven Vertrauensproblemen: „Woher soll Iris auch glauben, nachdem sie so sehr belogen und betrogen worden ist, dass sie nach anderthalb Jahren einem Menschen wie mir trauen kann?“ Damit spielt er offenbar auf die Affären-Gerüchte um Iris' Ex-Mann Peter Klein und Yvonne Woelke an – eine Schlammschlacht, die die Familie monatelang beschäftigte.

Trotz allem betont Braun: „Die Zweifel sind alle völlig berechtigt. Aber nur die Zeit wird zeigen, ob ich es ernst meine oder nicht.“ Bitter: Erst Anfang 2025 war das Paar zusammengezogen. Jetzt steht ihre Liebe offenbar vor einer harten Bewährungsprobe.