Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Deutschland
No Angels
© Getty Images

Neuer Song

Kult-Band No Angels singt für Kinder in Not

10.10.25, 09:00
Teilen

Die Kult-Popband No Angels veröffentlicht einen neuen Song - und verbindet damit eine besondere Botschaft. 

Das Lied "I still believe", das am Freitag erscheint, soll ein Hoffnungszeichen setzen und auf die Situation von Kindern auf der ganzen Welt aufmerksam machen. Es ist der erste neue Song der No Angels seit 2021.

"Überall leiden Kinder unermesslich"

"In der heutigen Zeit ist es unmöglich, die schlimmen Ereignisse auf der Welt zu übersehen. Sei es in Gaza, der Ukraine oder anderswo. Überall leiden Kinder unermesslich", sagte Band-Mitglied Sandy Mölling. "Davor dürfen wir die Augen nicht verschließen", forderte sie. Mit dem Lied wollen die Musikerinnen aber ein Zeichen setzen und sagen, dass es dennoch noch Hoffnung gibt. "Ich wünsche mir, dass der Song die Menschen tröstet, ihnen Kraft gibt und sie sich verstanden fühlen", erklärte Bandkollegin Nadja Benaissa.

Ganz nebenbei führte die Arbeit an dem Lied die Sängerinnen emotional zurück zu ihren Anfängen. "Wir haben uns gefühlt wie vor 25 Jahren bei 'Daylight in your Eyes'. Jede von uns kann sich so sehr mit dem Song identifizieren", berichtete Sängerin Lucy Diakovska. Die No Angels waren im Jahr 2000 aus der Castingshow "Popstars" hervorgegangen. Mit "Daylight in your Eyes" landeten sie ihren ersten großen Hit und wurden zur wohl erfolgreichsten Frauenband Deutschlands.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden