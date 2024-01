Die Sängerin ist in der Ekel-Show ganz offen.

An Tag vier im Dschungel ging es ordentlich ans Eingemachte: Mike hat als kleiner Junge in der BRAVO den Erfolg der "No Angels" hautnah mitbekommen und will von Lucy wissen, ob sie damals Millionen gemacht hat.

Lucy: "Habe immer alles ausgegeben"

"Das kann ich schlecht ausrechnen, weil ich immer alles ausgegeben habe", so die 47-Jährige lachend. "Im ersten Jahr haben wir über zwei Millionen Platten verkauft." Was da an Kohle rausgesprungen sein muss, rechnet Mike mal fix aus: "Wie teuer war so ne Platte früher? 16 Mark oder 16 Euro, da simma ganz schnell bei 30 Millionen! Ja, wo ist denn die Kohle hin?"

Klamotten, Autos, Haus

Lucy erklärt das im Dschungeltelefon: "Ich habe ein richtiges Popstar-Leben geführt. Ich war einfach jeden zweiten Tag einkaufen. Dior, Armani, sechsstellige Beträge gingen da raus. Dazu Autos gekauft und ein tolles Haus angemietet."