Marcel Remus’ Lifestyle Night: Hollywood trifft auf Austro-VIPs auf Mallorca

Bei der legendären Partynacht des Luxusimmobilienmaklers waren nicht nur Hollywood-Stars zu Gast, sondern auch einige Österreicher.

Wenn Promi-Makler Marcel Remus zur Party ruft, folgen Stars aus aller Welt – und bei seiner diesjährigen Lifestyle Night im 5-Sterne-Hotel „Pure Salt“ im Hafen von Port Adriano standen Glanz, Glamour und große Namen auf der Gästeliste. 700 Gäste zelebrierten am Donnerstagabend einen Sommerabend der Superlative – mit Champagner, Luxusschlitten und einem Hauch von Hollywood.

Hilary Swank – flüchtiger Glanz aus Hollywood

Der wohl spektakulärste Auftritt des Abends gehörte zweifellos der zweifachen Oscarpreisträgerin Hilary Swank. Ihr Gang über den verlängerten roten Teppich glich einer Szene aus einem Blockbuster: elegant, kurz, beinahe schüchtern. Ein schnelles Lächeln für die Kameras, ein Foto mit Gastgeber Remus – und schon verschwand der Hollywood-Star wieder im Trubel.

Hilary Swank war der Star-Gast des Abends © Getty Images

Österreichische Power prominent vertreten

Auch aus Österreich reisten prominente Persönlichkeiten an. TV-Legende Arabella Kiesbauer genoss die glamouröse Stimmung mit Hafenblick und Cocktail in der Hand – und brachte es charmant auf den Punkt: „So fühlt sich Leben an.“ Schauspielerin Barbara Wussow, die seit Jahren als „Traumschiff“-Star gefeiert wird, zeigte sich begeistert von Mallorca und verriet: „Ich werde anregen, dass wir mal hier drehen – die Kulisse ist einfach traumhaft" - und auch Adi Weiss wurde am Red Carpet gesichtet.





Christine Neubauer, seit Langem eng mit der Insel verbunden, sorgte mit Partner José für Glamour-Faktor. Und die einstige Playmate-Ikone Gitta Saxx bewies, dass zeitlose Eleganz kein Alter kennt.

Modeschau unter Sternen

Zwischen knallgrünem Lamborghini und rotem Porsche formierte sich der „Red Carpet“ zur inoffiziellen Modenschau. Die weiblichen Gäste glänzten in Rot, die Männer hielten es stilvoll mit dem Motto „Summer Glam“. Fashion-Stärke kam unter anderem von Designer Thomas Rath, Aigner-Chefin Sibylle Schön und Kreativdirektor Christian Beck. Auch Sonya Kraus, Annika Lau und TikTok-Star Djamila Celina zogen alle Blicke auf sich.

Marcel Remus lud zur Lifestyle Night auf Mallorca - Arabella Kiesbauer feierte mit. © Getty Images

112 Gäste auf der Warteliste

Remus selbst zeigte sich in seiner kurzen Rede stolz auf den Erfolg des Abends – immerhin standen 112 Personen auf der Warteliste. Eine klare Botschaft: Wer hier feiern will, muss sich schnell bewegen – oder prominent genug sein.

Ein Abend zwischen Eitelkeit und Eleganz

Die Lifestyle Night bleibt, was sie immer war: Bühne, Bühne, Bühne. Für Selfies, Statements – und ein paar echte Begegnungen zwischen Menschen, die Luxus nicht nur leben, sondern lieben.