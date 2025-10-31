Modern Talking-Streit: Dieter Bohlen und Thomas Anders buhlen um Florian Silbereisen

Zwischen Dieter Bohlen und Thomas Anders ist längst Funkstille – doch auf den Bühnen von Florian Silbereisen leben alte Spannungen wieder auf.

Was einst Millionen Herzen höherschlagen ließ, ist heute ein stiller Wettstreit zweier Legenden. Dieter Bohlen und Thomas Anders, die früher gemeinsam als Modern Talking Musikgeschichte schrieben, liefern sich nun ein indirektes Duell – auf den Bühnen von Florian Silbereisen. Für viele Fans ist das, als müssten sie sich zwischen ihren musikalischen Eltern entscheiden.

Denn sowohl Bohlen als auch Anders treten regelmäßig in Silbereisens TV-Shows auf – allerdings getrennt voneinander. Beim „Schlagerbooom Open Air“ in Kitzbühel standen Dieter und Gastgeber Flori vor 3,13 Millionen Fernsehzuschauerinnen und -zuschauern auf der Bühne und weckten mit alten Hits nostalgische Gefühle. Kurz darauf trat Thomas Anders bei den „Schlagerchampions“ im Berliner Velodrom auf – 3,87 Millionen Menschen sahen zu, wie er sich mit Silbereisen musikalisch in Szene setzte.





Wettstreit ohne Happy End

Was nach heiler Schlagerwelt aussieht, hat dennoch einen bitteren Beigeschmack. Während Silbereisen die Rolle des Diplomaten übernimmt und die beiden Ex-Partner fein säuberlich voneinander trennt, scheint zwischen Bohlen und Anders weiterhin Funkstille zu herrschen. Der eine – Bohlen – gibt sich geschäftstüchtig und nüchtern: „Es wird kein Comeback geben. Punkt.“ Der andere – Anders – begegnet der Frage mit sanftem Lächeln: Es hätte ohnehin keinen Sinn.

© Getty

So bleibt vom einstigen Erfolgsduo vor allem eines: eine Legende, die getrennte Wege geht. Beide singen heute die gleichen Klassiker – nur nie gemeinsam. Für die Fans bleibt die Hoffnung auf eine letzte Zugabe, ein versöhnliches Wiedersehen. Doch das scheint, so wie die berühmten Synthie-Beats von damals, endgültig der Vergangenheit anzugehören.