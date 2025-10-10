DSDS-Einstand: Isi Glück verrät, was sie über Dieter Bohlen denkt

Isi Glück mischt jetzt das TV-Geschäft auf: Die Sängerin, die vom Ballermann bis in die Charts für Furore sorgt, feiert ihr nächstes Karriere-Highlight – als neue Jurorin bei „Deutschland sucht den Superstar“.

Für Isi Glück läuft es derzeit rund: Nach ihrem Nummer-1-Album „Alles Isi“, dem viel beachteten „Playboy“-Cover und der Ankündigung ihres ersten großen Solo-Konzerts am 7. November in der Dortmunder Westfalenhalle startet die Sängerin nun den nächsten Karriereschritt – sie sitzt in der Jury von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS).

Die Dreharbeiten zur neuen Staffel sind bereits im Gange, doch vor dem ersten Drehtag hatte die 34-Jährige Lampenfieber: „Ich war vorher richtig aufgeregt“, erzählt sie der Bild. „So viele neue Menschen – nicht nur meine beiden Jury-Kollegen Dieter Bohlen und Bushido, die ich vorher nicht persönlich kannte, sondern auch das ganze Produktionsteam.“

Die Nervosität sei jedoch schnell verflogen: „Nach der ersten Stunde war alles wie weggeblasen! Alle waren supernett, professionell und haben mich total herzlich aufgenommen.“

„Super Vibe“ mit Bohlen und Bushido

Von ihren prominenten Jury-Kollegen zeigt sich Glück begeistert: „Ab dem ersten Moment hatten wir einen super Vibe! Wir haben viel gelacht, die Meinung des anderen immer respektiert und uns gegenseitig gut beraten. Es gab schon einige sehr lustige, aber auch emotionale Momente.“

Als erfahrene Entertainerin weiß die frühere Miss Germany, worauf es bei angehenden Popstars ankommt: „Ein Kandidat muss für mich den Wow-Faktor haben. Wichtig ist auch, wie jemand mit dem Publikum interagiert und ob er eine Bühnenpräsenz hat. Nichts muss perfekt sein – ich liebe es, wenn man merkt, dass jemand wächst und sich von Auftritt zu Auftritt steigert.“

Glamour-Faktor am Jurytisch

Auch optisch zieht Isi Glück die Blicke auf sich. Ihre Looks für die Show wählt sie selbstbewusst aus: „Die Outfits sind größtenteils von mir zusammengestellt. Einige Teile habe ich extra anfertigen lassen, andere online gefunden. Eine Stylistin hat mich dabei unterstützt.“

Mit ihrer Mischung aus Bodenständigkeit, Glamour und ehrlichem Enthusiasmus bringt Isi Glück frischen Wind in die DSDS-Jury – und beweist einmal mehr, dass sie längst mehr ist als nur ein Party-Hit-Wunder vom Ballermann.