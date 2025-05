Multi-Millionär: SO reich ist Comedian Oliver Pocher

Oliver Pocher (47) gehört zu den schillerndsten Persönlichkeiten der deutschen Unterhaltungsbranche. Von seinen Anfängen als VIVA-Moderator bis hin zum millionenschweren Dauerprovokateur: Pocher hat sich in der Medienlandschaft festgebissen – trotz, oder gerade wegen, zahlreicher Kontroversen

Heute ist der Comedian, Moderator und Unternehmer Oliver Pocher nicht nur aus dem deutschen Fernsehen bekannt, sondern sorgt regelmäßig auf Instagram und in Podcasts für Gesprächsstoff. Wie das Portal Moviepilot berichtet, soll sein Vermögen mittlerweile auf rund acht Millionen Euro angewachsen sein. Ein beachtlicher Betrag, bedenkt man die vielen Tiefpunkte, die seine Karriere durchlief: Scheidungen, Sendeplatzverluste und öffentliche Streitereien inklusive.

Oliver Pocher, Heino, Franco Nero und Helmut Werner © Tischler ×

Doch Pocher wäre nicht Pocher, wenn er sich davon beeindrucken ließe. Sein Humor ist oft bissig, seine Meinung selten diplomatisch. Er selbst nennt es „klare Kante“ – viele Promis empfinden es eher als Angriff. Ob der offene Schlagabtausch mit TV-Legende Harald Schmidt, der Pocher einst eine „kleine, miese Type“ nannte, oder der jüngste Seitenhieb gegen Unternehmer Christian Wolf, dem Pocher vorwarf, die Geburt seines Kindes für Werbezwecke auszuschlachten – die Liste seiner Gegner ist lang.

Während klassische TV-Formate für Pocher an Bedeutung verlieren, bastelt er längst an seinem nächsten Coup: ein eigener Streamingdienst. Damit will er unabhängig von Sendern Inhalte nach seinen Regeln produzieren. Ein riskanter, aber visionärer Schritt. Noch ist unklar, ob das Projekt Erfolg hat – doch der Wille zur Erneuerung ist unübersehbar.

Oliver Pocher mit Sandy Meyer-Wölden und den Zwillingen Emanuel und Elian © Instagram

Trotz allem präsentiert sich der Comedian im Privaten als fürsorglicher Vater. Zwischen Patchwork-Familienalltag und Papa-Pflichten zeigt Pocher, dass hinter dem Provokateur auch ein Familienmensch steckt.