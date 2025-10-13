Nach 30 Jahren auf der Bühne: DAS plant Michelle nach dem Karriereende

Die Sängerin ist gerade auf Abschiedstournee und plaudert über ihre neuen Projekte abseits der Bühne.

Für Schlagerstar Michelle beginnt eine neue Ära: Nach mehr als drei Jahrzehnten auf der Bühne steht die 53-Jährige vor einem emotionalen Abschied. Noch bevor sie ihre große Tournee startet, spricht die Musikerin nun offen über ihre Zukunft – und überrascht mit ungeahnten Plänen jenseits des Rampenlichts.

Beim „Kölner Treff“ am 10. Oktober 2025 gewährte die Sängerin, die sich zuletzt auch zu Trennungsgerüchten äußerte, einen seltenen Einblick in ihr Privatleben. Auf die Frage, ob sie nach der Tour eine Pause einlegen werde, reagierte Michelle mit einem Lächeln: „Also ich bin kein Sofa-Mensch, es sei denn, es ist Urlaub, dann liebe ich es auch.“

Neue Richtung

„Aber ich habe natürlich Pläne. Das hat aber nichts mit Musik zu tun und auch nichts mit Öffentlichkeit, sondern ich habe große Pläne, bin da mittendrin und wenn es soweit ist, dann komme ich gerne wieder und erzähle das“, so Michelle im WDR-Gespräch.

Was genau sie vorhat, ließ die Künstlerin nur erahnen – doch es scheint ein Herzensprojekt zu sein: „Also ich freue mich wahnsinnig drauf. Es wird etwas ganz, ganz Besonderes sein und es wird sehr speziell sein. Und es wird auf jeden Fall etwas sein, was Menschen und Tieren helfen wird. Ein Herzensprojekt und mehr kann ich noch nicht sagen. Ich freue mich auf jeden Fall wie verrückt da drauf.“

Eric Philippi und Michelle © Getty Images

Trennungsgerüchte

Auch über ihre Beziehung zu dem 25 Jahre jüngeren Musiker Eric Philippi sprach Michelle offen. Nach den Gerüchten um eine Trennung im Mai 2025 stellte sie im Gespräch mit Susan Link klar, wie sie und ihr Partner mit dem öffentlichen Interesse umgehen: „Wir sind Menschen der Öffentlichkeit, und bevor die da jeden Tag bei uns vor der Tür stehen und permanent nachfragen, haben wir es dann einfach gesagt: Ja, so ist es. Es ist ja auch was Schönes, nichts Schlimmes. Jeder soll das machen, was ihn glücklich macht.“

Den teils kritischen Stimmen wegen des Altersunterschieds begegnet Michelle mit Gelassenheit: „Wir haben uns da auch ein dickes Fell angeschafft. Man sollte hinter sich stehen und einfach nicht auf die Arschengel hören, sondern sein Ding durchziehen.“

Bevor sie sich endgültig aus dem Musikgeschäft zurückzieht, will Michelle ihren Fans noch einmal große Emotionen schenken. Ihr Abschiedskonzert in Köln findet am 5. Februar 2026 in der Lanxess-Arena statt, das große Finale ist für den 13. Februar geplant. Parallel arbeitet die Sängerin an einer Neuauflage ihres Erfolgsalbums „Flutlicht“, das Anfang 2026 in erweiterter Version erscheinen soll.