Nach Gebärmutter-OP: Senna Gammour wurde verlassen, weil sie keine Kinder haben kann

Die Sängerin spricht in einem Podcast ganz offen über die schwierigste Zeit ihres Lebens. Den Kinderwunsch habe sie stets gehabt, doch das Schicksal kam ihr dazwischen.

Ein Eingriff, der alles veränderte: Nach einer komplizierten Operation, bei der ihr die Gebärmutter entfernt wurde, musste Senna Gammour ihr Leben völlig neu ordnen. Was zunächst tiefe seelische Spuren hinterließ, wurde im Laufe der Jahre zu ihrer größten Stärke – der Fähigkeit, offen über Schmerz, Verlust und Selbstliebe zu sprechen.

Als die heute 45-Jährige auf dem Höhepunkt ihrer Karriere mit Monrose stand, kam die Diagnose, die alles ins Wanken brachte. Ärzte stellten Überwucherungen an der Gebärmutter fest – eine Operation war unumgänglich. Der Uterus musste entfernt werden. Damals war Gammour erst 27 Jahre alt, stand mitten im Rampenlicht und plante bereits ihre Traumhochzeit. Doch das Leben nahm eine andere Wendung.

Liebe und Verlust

Im Frühjahr 2008 feierten Monrose mit „Hot Summer“ große Erfolge und wurden mit einem Comet ausgezeichnet. Kurz darauf erschien „Strike the Match“, produziert von Ryan Tedder von OneRepublic, und stieg in die Top Ten der Charts ein. Nach außen hin schien alles perfekt – doch hinter der Bühne kämpfte Senna mit einer schweren persönlichen Krise.

Wenige Monate nach ihrer Operation erfuhr sie, dass ihr damaliger Partner sie über Jahre hinweg betrogen hatte – jener Mann, mit dem sie sich eine gemeinsame Zukunft und Kinder gewünscht hatte. Im September 2008, folgte das öffentliche Aus.

In ihrem „Zycho“-Podcast sprach Senna Gammour im September 2025 – fast zwei Jahrzehnte später – erstmals ausführlich über diese Zeit. In einem auf TikTok veröffentlichten Ausschnitt sieht man eine Frau, die Stärke ausstrahlt, aber auch die Spuren vergangener Verletzungen trägt. „Jetzt bin ich ja schon geheilt, ich kann darüber reden, aber zu der Zeit war ich halt noch ein junges Mädchen“, erzählt Gammour ruhig. Sie habe sich immer eine Familie gewünscht. „Es gibt bestimmt den einen Mann, der dich so nimmt, wie du bist, aber aus unserem kulturellen Kreis erwischst du eher den Mann, der fünf Kinder haben will.“ Sie habe sich genau in solche Männer verliebt – „und die haben mich genau deswegen auch verlassen.“

Warnsignale ignoriert

Schon während der „Popstars“-Dreharbeiten 2006 hatte Senna immer wieder mit starken Schmerzen im Unterleib zu kämpfen. Während der ersten Monrose-Tour verschlimmerten sich die Beschwerden, bis sie bei einem Konzert auf der Bühne zusammenbrechen musste. Im September 2007 kam es schließlich kurz vor einem Auftritt in der Schweizer „Ricardo Hammershow“ zu einem gesundheitlichen Kollaps.

Rückblickend machte sich Gammour schwere Vorwürfe, die Signale ihres Körpers zu lange überhört zu haben. „Warum bin ich nicht früher zum Arzt gegangen? Warum habe ich nicht auf mein Gefühl gehört? [...] Ich habe mich geschämt“, sagte sie später gegenüber Vorarlberg Online.

Ein Neuanfang mit Haltung

Was folgte, war eine Phase des Zweifelns – an der Liebe, am eigenen Körper, am Selbstwert. Doch aus dieser Zerrissenheit entwickelte Senna Gammour eine neue Stärke. Heute spricht sie offen über Themen, über die viele Frauen schweigen.