Nach Tod von Anna R.: Rosenstolz stürmen wieder in die Charts

Tod der 55-jährigen Künstlerin war am Montag bekannt geworden

Nach dem plötzlichen Tod der früheren Rosenstolz-Sängerin Anna R. ist die Musik des einstigen Popduos zurück in den deutschen Charts.

"Lass es Liebe sein"

Die Rosenstolz-Platten "Lass es Liebe sein - Die schönsten Lieder" und "Das große Leben" sind aktuell in den Top 100 vertreten. In den Singlecharts gelang zudem den Rosenstolz-Liedern "Ich bin ich (Wir sind wir)" und "Liebe ist alles" ein Wiedereinstieg in die Charts. Anna R. ist zudem mit ihrem Solowerk "König:in" in der Hitliste vertreten.

Kein Fremdverschulden

Wegbegleiter hatten den Tod der 55-jährigen Künstlerin am Montag bekannt gegeben. Die Ermittler schlossen ein Fremdverschulden aus. Anna R., mit bürgerlichem Namen Andrea Neuenhofen, war von 1991 bis 2012 neben Peter Plate Teil des Berliner Popduos Rosenstolz. R. gründete später die Gruppe Gleis 8 und war auch einige Jahre Sängerin der Band Silly.