Nächster Schicksalsschlag: Stefanie Hertel trauert um ihre Schwägerin

Der Schmerz nimmt kein Ende. Nur ein Jahr nach dem Tod ihres geliebten Vaters Eberhard Hertel (†85) muss Stefanie Hertel (44) den nächsten schweren Verlust verkraften. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, ist ihre Schwägerin Ines im Alter von nur 51 Jahren an Krebs gestorben

Für Stefanie Hertel ist es der dritte herbe Schicksalsschlag innerhalb weniger Jahre: 2017 starb ihre Mutter Elisabeth (†67) überraschend, 2023 ihr Vater – und nun auch Ines, mit der sie ein enges Verhältnis pflegte. Während der Krankheit war die Sängerin regelmäßig bei ihrer Schwägerin in Oelsnitz im Vogtland, unterstützte sie, so oft es ging. Zur "Bild" sagt Hertel über Ines: „Sie war ein herzensguter Mensch, immer für andere da und hat sich selbst in den Hintergrund gestellt.“ Ob in der Familie oder bei ihrer Arbeit im Kinderheim Tannenmühle, wo sie vielen Kindern ohne Eltern ein liebevoller Halt war – Ines hinterlässt eine große Lücke.

Stefanie Hertel mit Andrea Berg und DJ Ötzi © ORF/Roman Zach-Kiesling

Die Arbeiterwohlfahrt Südsachsen, Trägerin der Einrichtung, würdigte Ines in einem öffentlichen Nachruf als „ganz besonderen Menschen, den wir sehr vermissen und stets in guter Erinnerung bewahren werden“. Mit dem Tod von Ines verliert Stefanie Hertel erneut einen engen Vertrauten. Bereits bei ihrem Vater Eberhard war sie in den letzten Momenten dabei. Die letzten Worte, die sie von ihm hörte, hallen bis heute in ihr nach: „Ich liebe dich.“ Nach dem frühen Verlust ihrer Mutter 2017 sagte Hertel damals: „Man muss lernen, damit zu leben, dass man plötzlich keine Mama mehr hat.“

Jetzt, nach dem dritten großen Abschied, zeigt sich die Sängerin gefasst, aber nachdenklich: „Ich trage die schönen Erinnerungen in meinem Herzen. Es zeigt mir einmal mehr, wie dankbar man für die Gesundheit sein muss – und wie wichtig es ist, jeden Moment zu genießen.“