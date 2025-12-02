Alles zu oe24VIP
 Jimi Blue und Natascha Ochsenknecht
Natascha Ochsenknecht offenbart ihren persönlichen Weihnachts-Horror

02.12.25, 08:59
Die Reality-TV-Persönlichkeit plaudert über die modernen Hilfsmittel bei der Suche nach Geschenken und verrät auch gleich, was bei ihr nicht unter dem Weihnachtsbaum liegen darf. 

Natascha Ochsenknecht (61) sammelt Weihnachtswünsche inzwischen im Familienchat. "Die Kinder schreiben Wunschzettel. Wir schreiben alle Wunschzettel. Früher handgeschrieben, heute über Whatsapp. Und dann wird der eine oder andere Wunsch dann erfüllt", sagte die TV-Persönlichkeit ("Diese Ochsenknechts"). Die Wunschzettel kämen in die Familienchatgruppe. Und wie findet man ein gutes Geschenk? Wichtig sei, einfach mal zuzuhören, sagt Ochsenknecht.

 "Und der eine oder andere sagt schon mal: 'Ach Mensch, das habe ich gesehen, das gefällt mir'". Solche Hinweise könne man sich dann im Handy notieren und eine Erinnerung für Anfang Dezember stellen. "Also was ich ganz schlimm finde, ist Parfüm zu verschenken", sagt Ochsenknecht. Ähnlich sei es mit Alkohol. Sie habe davon schon so viel geschenkt bekommen, dabei trinke sie fast keinen. Auch Kosmetik sei speziell, da müsse man oft die Marke kennen, die jemand benutze und möge. "Das kann schiefgehen und dann ist das Geld rausgeschmissen".

Zweite Chance als Papa

Gerade in der Weihnachtszeit steht die Familie an erster Stelle. Das hat auch Jimi Blue Ochsenknecht erkannt, der nun versucht, das Vertrauen seiner Ex Yeliz Koc zurückzugewinnen, um eine zweite Chance als Papa zu bekommen. „Ich vertraue ihm noch nicht“, gestand die 32-Jährige in dem Sky-Format. „Ich lasse meine Tochter nicht mit Jimi alleine.“ Der ‚Die wilden Kerle‘-Star habe „keine Ahnung“ von Kindern, so Yeliz. Ob sich diese Meinung bis zum Heiligen Abend ändern Wird?

