Yeliz Koc
Yeliz Koc: Harte Kritik für ihre neue Reality-TV-Show

01.12.25, 15:41
Die Ex von Jimi Blue Ochsenknecht nimmt an einem neuen Format teil, doch schon vor Ausstrahlung erntet sie dafür viel Kritik. 

RTL+ hat für 2026 ein neues Reality-Format angekündigt: „Prominent verwandt“. Statt Ex-Paaren rücken diesmal Eltern-Kind-Teams ins Rampenlicht, die gemeinsam um einen Jackpot antreten. Unter den Teilnehmenden: Reality-Star Yeliz Koc (32) und ihr Vater Savaş Koc. Doch kaum ist das Teilnehmerfeld veröffentlicht, bricht online bereits ein Sturm der Kritik los – vor allem gegen Yeliz.

Fans genervt von Yeliz’ TV-Präsenz

In den Kommentarspalten machen viele Nutzer ihrem Frust Luft. Zahlreiche Zuschauer zeigen sich genervt davon, dass Yeliz immer wieder in Reality-Formaten auftaucht und dabei häufig dieselben familiären Themen bespreche. Dass sie nun gemeinsam mit ihrem Vater vor die Kameras tritt, sorgt zusätzlich für Unmut.

Einige werfen ihr vor, seit der Geburt ihrer Tochter nahezu jede TV-Möglichkeit zu nutzen, ohne dabei wirklich zu überzeugen. Zudem halten Kritiker sie für wenig unterhaltsam und „langweilig“ – Kommentare, die in ihrer Schärfe kaum zu überbieten sind.


 

Konfliktpotenzial in Sicht

Insgesamt treten sieben Eltern-Kind-Paare gegeneinander an, darunter auch Nico und Thorsten Legat. Bei Yeliz und ihrem Vater Savaş erwarten viele jedoch besonders viel Konflikt: Die Beziehung zwischen beiden soll in der Vergangenheit angespannt gewesen sein. Yeliz selbst berichtete öffentlich, oft im Schatten ihrer Schwester gestanden zu haben. Gerade deshalb blicken viele Zuschauer misstrauisch auf das Duo. Sicher ist allerdings: Für Gesprächsstoff dürfte das neue Format reichlich sorgen.

