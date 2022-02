Nur Männer im Dschungel-Finale

Am 12. Tag von IBES musste die letzte Kandidatin das Camp verlassen

Eines ist sicher: Das Finale von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" wird dieses Jahr rein männlich. Denn mit der Abreise von Anouschka Renzi (57) sind jetzt alle Frauen draußen. Als Erste musste Österreicherin Tara Tabitha das Camp verlassen, danach erwischte es Jasmin Herren. Auch Tina Ruland und Linda Nobat mussten recht bald ihre Sachen packen. Renzi hielt es am längsten in der Show. Doch ihre Art schien den Zuschauern zu viel zu werden. Nachdem sie an Tag 14 gemeinsam mit Harald Glööckler die Dschungelprüfung verweigerte, ließ sie sich noch über die Produktion aus: "„Das ist wirklich entwürdigend! Wir sind ja nicht der letzte Dreck, nur, weil wir das Dschungelcamp machen“, schimpfte sie über die verlangte Mutprobe. „Anouschka, so kurz vor dem Finale eine Prüfung nicht zu machen…Du spielst voll auf Risiko“, wunderte sich Moderatorin Sonja Zitlow.

Gerüchte um Gewinner

In den sozialen Medien ist man sich bereits einig, dass Filip Pavlovic zum König der Staffel gekrönt wird. Schließlich wird er seit Taras Rauswurf auch von all ihren Fans unterstützt.

