Pietro Lombardi wird wieder Vater

Pietro Lombardi erwartet mit seiner On-Off-Partnerin Laura das erste gemeinsame Kind. Er hat bereits einen Sohn mit Ex-Frau Sarah.

Baby-News bei Pietro Lombardi (30): Der DSDS-Juror und seine Freundin Laura Maria Rypa (26) verkündeten am Samstag die freudige Nachricht auf Instagram. Pietro postete ein Foto, das die beiden glücklich verliebt mit Schwangerschaftstest und Babyschühchen zeigt. Dazu schreibt er: „Baby Lombardi is loading … Nach vielen turbulenten Zeiten folgt jetzt die schönste Zeit in unserem Leben. Wir bekommen unser gemeinsames Baby und freuen uns dieses Glück mit euch zu teilen.“

Dann schießt Pietro noch eine Instagram-Story nach – und vergreift sich etwas im Ton. „Ich liebe dich, Laura. Ich weiß, dass du die tollste Mama der Welt wirst", schreibt er an seine Partnerin. Ein Seitenhieb gegen Ex-Frau Sarah Lombardi? Zumindest hat sie noch keine Glückwünsche gepostet ...

Auch Sarah Lombardi hat bereits vor acht Monaten ihr zweites Kind bekommen. Vater der kleinen Solea ist Fußballer Julian, den die Sängerin 2021 geheiratet hat.