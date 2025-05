Pocher-Ex Sandy Meyer-Wölden: "War innerlich tot"

Die Ex-Frau des Comedians spricht über Selbstfindung und ihre neuen Projekte

Alessandra Meyer-Wölden möchte ihre persönlichen Erfahrungen künftig mit anderen Frauen teilen – vor allem mit jenen, die sich selbst im Alltag verloren haben. Die fünffache Mutter und Unternehmerin hat gemeinsam mit der Trauma- und Coaching-Expertin Christina Hommelsheim ein neues Start-up ins Leben gerufen. Der Name: „Seense“ – eine Plattform, die Menschen auf dem Weg zurück zu ihrer inneren Mitte begleiten soll.

In einem Interview mit Bild spricht Meyer-Wölden offen über ihren Wandel: „Ich habe lange geglaubt, ich müsste erst die perfekte Version von mir selbst werden, bevor ich mich lieben darf. Heute weiß ich: Ich war nie falsch – ich war einfach nicht mehr bei mir. Ich war sichtbar, aber innerlich tot.“

Starke Frauen

Der Launch der Plattform erfolgte am Muttertag - ganz bewusst. Denn gerade Mütter wüssten, so Meyer-Wölden, wie es ist, immer zu funktionieren und sich selbst dabei hintenanzustellen. „Wir Mütter stellen so viel hinten an. Ich habe ‚Seense‘ gegründet, weil ich selbst so einen Ort gebraucht hätte – einen Ort, an dem ich nichts leisten muss, sondern einfach nur sein darf.“

Zwischen Miami und Europa lebt die Ex-Frau von Oliver Pocher ein komplexes Patchworkleben, das sie über Jahre hinweg stark forderte – bis sie selbst an ihre Grenzen kam. „Ich war kurz vorm Zusammenbruch. Irgendwann habe ich beschlossen, nicht mehr zu kämpfen, nicht mehr zu funktionieren, sondern mich selbst wiederzufinden“, erzählt sie. Die Wende kam, als sie aufhörte, sich ständig verbessern zu wollen: „Ich habe aufgehört, mich zu optimieren – und angefangen, mich zu erinnern. Das hat alles verändert.“

Oliver Pocher mit Sandy Meyer-Wölden und den Zwillingen Emanuel und Elian © Instagram

297 Euro für Kurs mit Sandy

Aus dieser tiefgreifenden persönlichen Entwicklung entstand die Idee für „Seense“ – eine Coaching-Plattform, auf der neben Austausch auch Yoga, Pilates und Meditation angeboten werden. Herzstück des Programms ist der zwölfwöchige Kurs „ME – Meine Reise zurück zu mir“, der Frauen (und auch Männer) ganzheitlich durch ihre persönliche Entwicklung begleitet. Der Kurs kostet 297 Euro.

Auch wenn die Zielgruppe vor allem Frauen sind, betont Meyer-Wölden: Männer sind ebenfalls willkommen. „Ich möchte etwas zurückgeben – an alle, die sich auf diesen Weg zu sich selbst machen wollen.“