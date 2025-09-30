Prater-Prominenz feiert mit Ballermann-Stars am Oktoberfest

Das Oktoberfest in München ist traditionell ein Magnet für Stars und Sternchen. Auf der Wiesn traf die Prominenz aus dem Wiener Prater auf die Ballermann-Stars.

O'zapft is! Das Münchner Oktoberfest ist in vollem Gange, da dürfen auch die Schönen und Reichen nicht fehlen. Eine ganz besondere "Wiesn-Partie" gab's für eine Abordnung aus dem Wiener Prater.

Luftburg-Geschäftsführer Alexander Brunner und Tagada-Chef Marcus Vetter stießen mit den Maßkrügen mit den Ballermann-Stars Frenzy ("Lampen an") und Julian Sommer ("Dicht im Flieger") an.

Die Connection kam durch das Prater Catchen zustande, München-Urgestein und Wrestling-Moderator Mike Ritter (All Elite Wrestling, früher die deutsche Stimme von WCW und TNA) ist auch langjähriger Party-DJ auf der Wiesn und auf Mallorca.

© Privat / Klaus Renoldi lud zum Aperitif ein

Frenzy und Sommer kamen sogar extra von der Party-Insel eingeflogen. Nach einem Wiesn-Aperitif in der Wildstuben, ließ sich die Runde das Bier im "Himmel der Bayern", im Hacker-Festzelt schmecken. Eingekleidet wurde die Party-Gesellschaft übrigens vom Traditionshaus "Trachten Angermaier".

© Privat

Wer Julian Sommer und Frenzy demnächst live erleben will, muss nicht bis nach Mallorca jetten - es reicht auch ein Ausflug auf die Brunner-Wiesn: Das Duo heizt am 3. Oktober bei der Mallorca-Party ab 18 Uhr ein - gemeinsam mit Almklausi und Ikke Hüftgold.