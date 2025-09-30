Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Deutschland
9bec1e5e-3a9e-4477-a6dd-722ba9238d3f.jfif
© Privat

Wiesn-Hit

Prater-Prominenz feiert mit Ballermann-Stars am Oktoberfest

30.09.25, 21:57 | Aktualisiert: 01.10.25, 19:55
Teilen

Das Oktoberfest in München ist traditionell ein Magnet für Stars und Sternchen. Auf der Wiesn traf die Prominenz aus dem Wiener Prater auf die Ballermann-Stars. 

O'zapft is! Das Münchner Oktoberfest ist in vollem Gange, da dürfen auch die Schönen und Reichen nicht fehlen. Eine ganz besondere "Wiesn-Partie" gab's für eine Abordnung aus dem Wiener Prater.

Luftburg-Geschäftsführer Alexander Brunner und Tagada-Chef Marcus Vetter stießen mit den Maßkrügen mit den Ballermann-Stars Frenzy ("Lampen an") und Julian Sommer ("Dicht im Flieger") an.

Die Connection kam durch das Prater Catchen zustande, München-Urgestein und Wrestling-Moderator Mike Ritter (All Elite Wrestling, früher die deutsche Stimme von WCW und TNA) ist auch langjähriger Party-DJ auf der Wiesn und auf Mallorca.

Klaus Renoldi lud zum Aperitif ein
© Privat / Klaus Renoldi lud zum Aperitif ein

Frenzy und Sommer kamen sogar extra von der Party-Insel eingeflogen. Nach einem Wiesn-Aperitif in der Wildstuben, ließ sich die Runde das Bier im "Himmel der Bayern", im Hacker-Festzelt schmecken. Eingekleidet wurde die Party-Gesellschaft übrigens vom Traditionshaus "Trachten Angermaier".

e40c2c06-9684-4d87-8a3b-8d110c32a61c.jfif
© Privat

Wer Julian Sommer und Frenzy demnächst live erleben will, muss nicht bis nach Mallorca jetten - es reicht auch ein Ausflug auf die Brunner-Wiesn: Das Duo heizt am 3. Oktober bei der Mallorca-Party ab 18 Uhr ein - gemeinsam mit Almklausi und Ikke Hüftgold.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden