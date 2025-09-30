Skurriler Wiesn-Hack: SO schützt sich Giulia Siegel vor K.o.-Tropfen

Die DJane schützt sich seit Jahren mit einem eigenartigen Glas-Trick vor manchen Oktoberfest-Besuchern.

Immer wieder erschüttern Meldungen über Frauen, die auf großen Volksfesten Opfer von sexuellen Übergriffen werden. Häufig kommen dabei auch K.-o.-Tropfen zum Einsatz. Umso wichtiger ist es, sich zu schützen – und TV-Star Giulia Siegel hat dafür eine ganz eigene Methode.

Am Wochenende feierte die DJane beim Cannstatter Volksfest „Wasenpirsch“ kräftig mit. Dabei fiel Beobachtern auf, dass in ihrem Glas stets ein kleiner Fremdkörper lag. Ein Zufall? Ganz und gar nicht! „Ich mache das schon lange – und mittlerweile auch alle meine Freundinnen“, verriet sie gegenüber Bild.

Der Trick ist simpel: Ein Sektkorken oder ein Flaschenverschluss wird ins Glas gelegt – selbst dann, wenn noch daraus getrunken wird. „So sieht es aus, als würde das Getränk nicht mehr getrunken werden“, erklärt Siegel. Auf diese Weise soll verhindert werden, dass jemand unbemerkt K.-o.-Tropfen in das Glas mischt.

Dass das Getränk dadurch manchmal vom Service weggeräumt wird, nimmt sie in Kauf: „Das passiert zum Glück nicht so häufig, weil die Kellner, die mich kennen, auch den Trick kennen. Und alle anderen denken, dass es sich nicht lohnt, etwas in das benutzte Glas zu mischen.“

Mit dieser einfachen, aber effektiven Methode setzt Giulia Siegel ein klares Zeichen: Sicherheit geht vor – auch beim Feiern.