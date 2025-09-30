Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Deutschland
Giulia Siegel
© Getty Images

Ungewöhnlich

Skurriler Wiesn-Hack: SO schützt sich Giulia Siegel vor K.o.-Tropfen

30.09.25, 10:46
Teilen

Die DJane schützt sich seit Jahren mit einem eigenartigen Glas-Trick vor manchen Oktoberfest-Besuchern. 

Immer wieder erschüttern Meldungen über Frauen, die auf großen Volksfesten Opfer von sexuellen Übergriffen werden. Häufig kommen dabei auch K.-o.-Tropfen zum Einsatz. Umso wichtiger ist es, sich zu schützen – und TV-Star Giulia Siegel hat dafür eine ganz eigene Methode.

Mehr lesen: 

Am Wochenende feierte die DJane beim Cannstatter Volksfest „Wasenpirsch“ kräftig mit. Dabei fiel Beobachtern auf, dass in ihrem Glas stets ein kleiner Fremdkörper lag. Ein Zufall? Ganz und gar nicht! „Ich mache das schon lange – und mittlerweile auch alle meine Freundinnen“, verriet sie gegenüber Bild.

Ekel-Faktor

Der Trick ist simpel: Ein Sektkorken oder ein Flaschenverschluss wird ins Glas gelegt – selbst dann, wenn noch daraus getrunken wird. „So sieht es aus, als würde das Getränk nicht mehr getrunken werden“, erklärt Siegel. Auf diese Weise soll verhindert werden, dass jemand unbemerkt K.-o.-Tropfen in das Glas mischt.

Dass das Getränk dadurch manchmal vom Service weggeräumt wird, nimmt sie in Kauf: „Das passiert zum Glück nicht so häufig, weil die Kellner, die mich kennen, auch den Trick kennen. Und alle anderen denken, dass es sich nicht lohnt, etwas in das benutzte Glas zu mischen.“

Mit dieser einfachen, aber effektiven Methode setzt Giulia Siegel ein klares Zeichen: Sicherheit geht vor – auch beim Feiern.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden